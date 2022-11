- A szív dobbanása az élet első és utolsó jele. A szeretetet, az egészségügyi dolgozók felé irányuló együttérzést is a piros szív fejezi ki. Rendkívül fontos, hogy e fontos szervünk egészségét megőrizzük. Ezt az üzenetet szerettük volna a szív világnapja kapcsán minél szélesebb körben hangsúlyozni - mondta elöljáróban dr. Molnár Sándor, a soproni Gyógyközpont főigazgatója azon a díjátadón, ahol a szív világnapi, diákok számára kiírt videópályázat nyerteseit ünnepelték. Szó szerint ünnepelték, mert a két nyertes film tökéletesen eltalálta a pályázat kiírói által is fontosnak tartott üzenetet. A kórház honlapjára is felkerülnek majd az alkotások, hogy minél többen láthassák és átérezhessék: az egészség a legfontosabb érték, a szívünkre pedig különösen vigyázni kell.

A díjátadón derült ki az az örömteli tény, hogy a pályázatot egyéni és csoportos kategóriában is licista nyerte! Sztahovszky Dániel, Kardio maci válaszúton című kisfilmje, valamint Dongó Petra és Bátyi Dorka érzelemmel telített kisfilmje nyerte el a szakmai zsűri tetszését, a diákok pedig az első helyezést, illetve az ezzel járó értékes ajándékokat.