"A korábbi években voltak már kisebb felajánlásaim a szanatórium felé. Nagy bánatomra évről évre látom, hogy fákat vágnak ki az intézmény parkjában, amit csak csekély számban pótolnak."

Innen jött az ötlet tavaly, hogy két fát ajándékozok a szanatóriumnak – mondta el Perger Béláné.

– Felvettem a kapcsolatot a főorvos úrral, aki csak annyit fűzött hozzá, hogy ha a betegek csak feleennyit tennének vagy akár többen összefogva, már egy csodálatos dolog lenne! Így elültettem egy kislevelű hársfát és egy platánfát – vágott bele Perger Béláné, aki először a ’80-as években járt a parkban, amikor megépült a hotelszárny. – A férjem egyik egyetemi csoporttársa hozott minket Balfra kirándulni, hogy megmutassa a gyönyörű parkot. Tényleg csodálatos látvány tárult elénk! Aztán sajnálatos módon tíz évvel később már betegként látogattam meg az intézményt és azóta évente visszatérek – részletezte a győri hölgy.

A szanatórium betege szomorúan tapasztalta, hogy kiszáradt a tavaly elültetett platánfa. – Nem hagyott nyugodni a tudat, hogy elpusztult, így újra felkerestem a Soproni Gyógyközpontot, hogy pótolni szeretném azt. Szerdán pedig a Győri úti kertészet segítségével egy újabbat ültettünk el – tette hozzá a nyugdíjas, akitől nem áll távol a természet szeretete. – Fontosak számomra a fák, hiszen erdészgyerek vagyok. Nagyapám a Bakonyban volt erdész, illetve édesapám is erdész-vadászként dolgozott, akihez a fél Szigetköz tartozott. Szerettem volna én is a nyomdokaikba lépni és Sopronban továbbtanulni, de akkoriban lányokat még nem vettek fel a szakmára. Végül más pályát választottam, de mindig is szívügyem maradnak a fák – mondta el Perger Béláné, aki azzal zárta a gondolatait, hogy megosztotta, rajta kívül számtalan beteg leli örömét még a parkban.

Fotók: Máthé Daniella

– Sokan sétálnak a parkban, főleg azok a betegek, akik már nehezen mozognak. Itt lehetőségük van időt tölteni a szabadban, sétálgatni és leülni a padokra megpihenni. Mindez hozzátartozik a gyógyuláshoz is. A Soproni Gyógyközpont nagy örömmel fogadta a kezdeményezést. – Ez egy jelentős segítség az intézmény számára, ráadásul egybevág az értékrendünkkel is. Azt gondolom, hogy a természeti környezet, amiben a létesítményeink helyezkednek el, hozzájárul a gyógyuláshoz.

Ennek szellemében megpróbáljuk kezelni a területeinket, ami nem könnyű. Összességében a Soproni Gyógyközpontnak 18 hektár területe van, amit gondoznia kell. Ezek közül a Győri úti és a Balfi úti telephely helyi természetvédelmi terület, illetve a Várisi úti telephelyünk Natura 2000 természetvédelmi terület. Mindez azt jelenti, hogy szigorú előírásoknak kell megfelelnünk, amiket legjobb tudásunk szerint, megfelelő szakmai támogatással be is tartunk – mondta el Ágota Tamás, a Soproni Gyógyközpont szolgáltatási osztályvezetője.