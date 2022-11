kisalfold.hu podcast 1 órája

Szenvedéllyel a gyermekekért - Beszélgetés Sík Fridával, a Győri Nemzeti Színház színészével

Sík Frida a Gór Nagy Mária Színitanodában végzett, 13 évvel ezelőtt lépett be a Győri Nemzeti Színház társulatába. Láthattuk többek között a Tom Sawyer kalandjaiba, a Régimódi történetben, a Ludas Matyiban, a Két Úr Szolgájában, a Doktor Zsivágóban, és Ernesztin szerepében is feltűnt sokak kedvencében, a Csinibabában. A színésznő mára drámapedagógusként is elismert, coachként és ifjúsági tanácsadóként is tevékenykedik városunkban. Sík Frida vallja: szülővárosának színházának deszkáin állni és a győri gyermekeket támogatni hatalmas boldogság számára. Sokoldalúságáról és szakmai szenvedélyéről beszélgettünk a kisalfold.hu legfrissebb podcast adásában.

kisalfold.hu kisalfold.hu

Sík Fridávak Ollári Gergely beszélgetett - Fotó: Csapó Balázs

Sík Frida több mint egy évtizede mutatkozott be a Győri Nemzeti Színházban. Visszaemlékezik első szerepére, elmeséli milyen érzés volt csatlakozni a méltán híres győri társulathoz.

A színésznő pedagógusként is megállja a helyét. A gyerekek iránti szeretet, a tanítás utáni vágy mindig benne motoszkált. De vajon mit tesz pedagógusként a győri gyermekekért?

Podcast adásunkban mesél szakmai szenvedélyéről, sokoldalúságáról. Elárulja azt is, hogy férnek meg az életében az önálló irodalmi délutánok, gyermektáborok, belvárosi dráma foglalkozások, a színház és a stúdiós munkák.

Hallgatóinknak beszél arról is, hogy gyermek és ifjúsági, szellemi-lelki tanácsadóként egyénre szabva használja a drámapedagógiai eszközöket, a coachinng speciális kérdéstechnikáit, valamint a hagyományos és alternatív pszichológiát.

Beszámol többek között jelenlegi szerepeiről, a Győri Nemzeti Színház darabjairól, és elmondja azt is, milyen tervei, céljai vannak a közeljövőben. Hallgassa meg itt! Sík Frida a stúdióban Sík Frida színésznő - Fotó: Csapó Balázs Sík Frida a szerkesztőségben #poscast #kisalföld #nekedbe #fyp #foryou #nekedbe ♬ Rock and Roll Session - Canal Records JP @sik.frida Ti szoktatok podcast adásokat hallgatni? #sikfrida

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kisalfold.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!