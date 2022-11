Közel másfél éven keresztül dolgozott a soproni tagokból is álló csapat azon, hogy úgy alkossák meg a számukra tökéletes menüt, amiben mindenki elképzelése érvényesül. A világbajnokságra szabadon választhattak nyersanyagokat és konyhatechnikákat. Továbbá teljesen szabad kezet kaptak a szín-, az illat- és az ízvilágban is.

– Ahogy a korábbi versenyeken, most is nagyon sokat tanultunk. A nemzetközi kollégáktól láttunk jövőbe mutató technológiákat, ugyanakkor a mi csapatunkban sem volt ebből hiány. Innovatív munkát tettünk le az asztalra, ami szerintem ütősre is sikeredett. Ahogy korábban említettem, a trendeket a verseny résztvevői alakítják, így mi is próbáltuk azokat megteremteni és rendhagyó tálalási stílust felmutatni, hiszen mindig kell valami új. Ez sikerült is. A lényeg, hogy mi elégedettek vagyunk, de ez nem azt jelenti, hogy nem kell tovább tanulnunk, tapasztalnunk – részletezte a világbajnokságról hazatérve Németh Tibor. Hozzátette, csak Dávid közösségi oldalára is 18 ezer gratuláció érkezett.

– A jövőben szeretnénk még többet kihozni magunkból. Abszolút az az elképzelés, hogy tovább megyünk együtt, de buzdítom őket arra is, hogy egyénileg mutassák meg magukat és tudásukat a világnak. Ugyanakkor köszönöm nekik az eredményes együttműködést, amiben nem kevés energia és pénz van. Együttes erővel készülünk a legközelebbi megmérettetésre, a stuttgarti olimpiára, ami 2024 februárjában lesz – zárta gondolatát a csapat vezetője.