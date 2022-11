A Győri Fotóklub Egyesület országos pályázatát tavaly is nagy siker övezte, a felhívásra közel 1400 fotó érkezett mintegy hatszáz pályázótól. A felhívás célja, hogy a fotósok ne csak alkossanak, hanem képeiket meg is mutassák kiállításokon, tárlatokon, újságokban. Ennek egyik állomása lehet a Győri Fotóklub Egyesület pályázata a Mafosz védnöksége alatt.

– A fotósok öt kategóriában indulhatnak, egyebek mellett küldhetnek be természetfotókat, portrékat, művészi aktokat és lefényképezhetik szeretett városunkat, Győrt is. Utóbbit azért tettük be a kategóriák közé, hátha kedvet kapnak a fotósok arra, hogy az ország szinte minden pontjáról meglátogassák városunkat. Ők lehet, hogy munkáik során olyan pillanatot örökítenek majd meg a folyók városáról, amelyet mi, helyiek még nem vettünk észre – fogalmazott lapunknak Roll Péter, a Győri Fotóklub Egyesület elnöke.

A szervezők nem véletlenül várnak művészi aktokat sem, hiszen újabban egyre több fotóst érdekel az emberábrázolás. – Országosan ritka kategóriának számít a pályázatokon. Teret akartunk engedni a művészi aktfotózásnak is. Az ilyen képek nehezen összehasonlíthatók egy természetfotóval vagy tárggyal, utcaképpel, így külön kategóriát hoztunk létre számukra – tette hozzá az elnök.

Fotós: Csapó Balázs

A zsűri különböző fotóklubok fotóművészeiből áll majd, akik többek között nézik a kompozíciót, a témaválasztást, és annak hangsúlyosságát. Emellett figyelnek a művészi értékekre is. Roll Péter szerint egy jó fotó, egy kiváló alkotás elgondolkodtat, van mondanivalója. Kategóriánként a legeredményesebb három fotóst díjazzák. Továbbá a pályázat legjobb alkotóját, akinek a legtöbb képét fogadja el a zsűri, emlékplakettet is kap a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségétől. A fotósok november 20-ig küldhetik el képeiket, melyeket a nevezési lappal a [email protected] e-mail-címen várják.

A Győri Fotóklub Egyesület elnöke, Roll Péter szerint megyénkben kiemelkedő fotósok vannak, több szervezet, klub működik, a Győri Fotóklub Egyesület pedig évek óta a magyar fotográfia élmezőnyébe tartozik.