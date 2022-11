Hétvége képekben 1 órája

Mutatjuk a hétvége legjobb pillanatait - sok-sok galéria szerte Győr-Moson-Sopron megyéből

Fotósaink most is rengeteg eseményről tudósítottak. A teljesség igénye nélkül cigányzenére telepítettek halakat Vámosszabadin, a 80-as és 90-es évek legmenőbb számítógépes játékait mutatták be Pannonhalmán, bolhapiac volt Győrzámolyon, sétát tartottak a Zrínyi úti volt kórházban, míg Sopronban a Jereván lakótelepen Szent Márton napi ünnepséget rendeztek.

Galériák szerte Győr-Moson-Sopron megyéből

Kosárlabda: Uni Győr-Peac Fotók: Nagy Gábor

NB II foci: HR-Rent Kozármisleny – ETO FC Győr Fotók: Laufer László / bama.hu

LABDARÚGÓ NB II - Credobus Mosonmagyaróvár- Szombathelyi Haladás Fotók: Csapó Balázs

NB II foci - Gyirmót-Kazincbarcika Fotók: Nagy Gábor

NBIII foci - ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr II Fotók: Csapó Balázs

Megkoszorúzták Radnóti szobrát Mosonmagyaróváron Fotók: Kerekes István

Látogatás a Lipóti Pékség hatvani üzemében Fotók: Kerekes István

Koszorúzás és emlékezés Radnóti Miklósra Abdán Fotók: Nagy Gábor

A 80-as és 90-es évek legmenőbb számítógépes játékai Pannonhalmán Fotók: Csapó Balázs

Haltelepítés - Vámosszabadin cigányzenére tették a tóba a pontyokat Fotók: Csapó Balázs

Üstökös FC Bácsa–Koroncó Fotók: Nagy Gábor

25. Országos Baba- és Mackókiállítás Győrben Fotók: Csapó Balázs

Bolhapiac Győrzámolyon Fotók: Nagy Gábor

Katonák voltunk... sorsok a II. világháborúban címen nyílt kiállítás Sopronban Fotók: Máthé Daniella

Séta a győri Zrínyi utcai volt kórházban Fotók: Csapó Balázs

Szent Márton ünnepe a soproni Jereván lakótelepen Fotók: Griechisch Tamás és a Jereván TRÖ

Tizenhat táblán Tamási Áron munkássága a színháznál Győrben Fotók: Csapó Balázs

