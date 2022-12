– 2006-ban kezdtük el feleleveníteni azt a régi céhes hagyományt, miszerint Szent Miklós a pálinkafőzők védőszentje, és december 6-át a pálinka napjává nyilvánítottuk – mondja Barabás Attila, a lovagrend nagymestere, a Győri Likőrgyár vezérigazgatója. – Ez ma már minden szakmai szervezet közös ünnepe.

De mivel Miklós püspök nemcsak a pálinka, hanem az el- esettek, rászorulók védőszentje is, a lovagrend minden évben adományokat is gyűjt, hogy a mise után átadja. – Idén a győri Csillagszem Down Egyesület támogatásával folytatjuk a miklósi hagyományt, akik Down-szindrómás gyerekek fejlesztésével foglalkoznak. Hét számjegyű, jelentős összeggel segítjük a munkájukat.

Az alkalomra Kalocsáról ide érkezik a myrai püspök csont- ereklyéje is. – Így Szent Miklós jelenlétében ünnepeljük meg, az ő felekezetében, a Szent Miklós-templomban és Miklós napján a pálinkafőzőket – mondja Barabás Attila. A Pálinkáért Érdemrendet is átadják a lovagrend ünnepén Vértes Tibornak és Boldoczki Pálnak.