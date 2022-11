Ha a kivitermesztésre gondolunk, talán elsőként egy egzotikus hely juthat eszünkbe. De nem kell messze mennünk, hisz a rábaközi Jobaházán is van bőséges termést adó kiviültetvény, melyet nagy gonddal tart karban tulajdonosa, Losonczi Gizella, aki „Szedd magad!” akciót hirdetett.

A kivi csak egy, Losonczi Gizella rendhagyó növényei között, a terméséből van bőségesen. A bejárat felett egy hatalmas lugas, a kertben pedig a rendezett sorokban lévő ültetvény roskadozik a zöld húsú növénytől.

Losonczi Gizella és a bőséges termést hozó kiviültetvénye. Fotó: Kustor Réka

„Szedd magad” akciót hirdetett Gizella, hisz elérkezett a kiviszezon ideje. De álljunk meg egy kicsit, és tekintsünk vissza az időben. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a nyugdíjas termelő életében a kertészkedés gyermekkora óta jelen van. A kiviültetés ötlete pedig egy kósza gondolatból fakadt. Miközben jóízűen fogyasztotta a gyümölcsöt, azon tanakodott, milyen lehet a kivinövény. Így kerültek cserépbe az első magok immár 15 éve.

- Annyit írtak róla, hogy úgy kell gondozni, mint a szőlőt. A dróton elkezdett csavarodni, de a vékonyka ágak csak nem akartak termőre fordulni. 2005-ben voltam egy biotanfolyamon, egy ottani ismeretség révén jutottam el ahhoz, aki beavatott a kivitermesztés rejtelmeibe – emlékezett vissza.

- Kedveli a savanyú talajt, a sok vizet, nem szereti a nagy hőséget, és tűző napot, félárnyékos, szélvédett helyre kell ültetni. November elején szoktam leszedni, amíg nem csökken a hőmérséklet 4-5 fok alá, addig fenn maradhat – mondta, s röviden kitért arra is, hogy korábban piacon értékesítette portékáját. Piacozni ugyan már nem jár, a „szedd magad” akció keretében viszont jó néhányan felkeresték - Az idei termés bőséges volt – jegyezte meg.

A sok munka tehát szó szerint meghozta gyümölcsét. Gizella tesz is érte, heti hét napon kertészkedik, pihenésképp diót pucol, vagy főz, de amikor bekapcsolja a tévét, akkor sem tud elszakadni az élete mozgatórugójától, kertészeti műsorokat néz. Nagy a család, melynek tagjai is örülnek a termésáradatnak. Volt idén is őszibarack, dió, füge, naspolya, cseresznye, gesztenye, Gizella szereti a különlegességeket is, mint a fanyarka vagy a mézbogyó, és a gyógynövények sem hiányoznak a kertjéből. Lekvárok, szörpök, kompótok készülnek nyári konyhájában, tinktúra, amit például immunerősítőnek használ, a körömvirágból krém, tea készül. Losonczi Gizellánál tehát nem csak a kert, a spájz is rengeteg finomságot rejt.