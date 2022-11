A Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatóság a sarródi önkormányzattal, illetve a művésztáborral közösen adventi vásárt szervez december 11-én, vasárnap 10–18 óra között a Kócsagvárban. A szervezők vásárral szeretnék meghozni az ünnepek hangulatát, ahol sokféle lélekmelengető előadással, koncertekkel és programokkal is várják az érdeklődőket.

Az advent harmadik vasárnapján a vásár mellett lesznek műsorok is. Többek között színpadra lépnek a sarródi óvodások és az Árvalányhaj Nyugdíjas Egyesület is táncprodukcióval, de lesz gyerekeknek szóló bábműsor a Portéka Színpad elő- adásában, amely a Decemberi csillagok címet viseli, illetve a nap folyamán koncertet ad a Concentio együttes is. Mind- ezek mellett lesz lehetőség még kézműveskedésre a nemzeti park és a Magu Valley szervezésében.

A kicsiket arcfestéssel, csillámtetoválással és sütivásárral várják, utóbbi a helyi óvodásoknak köszönhető, de lesz mézeskalács-készítés is.