– Akkora sikere volt, hogy az első turnus után tizenegy tábori gyerek családostul eljött valószínűleg élete első koncertjére – mondta Pál-Fejes Ágnes szólófagottos, a projekt egyik művész-tanára. – Sokan a komolyzenére régimódi, unalmas dologként gondolnak. Nekünk egy hetünk volt megmutatni, hogy nem az. Sikerült igazán mókásan, élményszerűen bevezetni őket a zenei világba – fogalmazott.

Ezért úgy gondolták, a program folytatásaként három Zenélő Hétvégét tartanak nyárig. Mindhárom vasárnap családi koncertre várják a gyerekeket a szüleikkel, melyeket a koncert előtti nap interaktívan dolgoznak fel a gyerekekkel. A tematikus koncertsorozat első alkalma november 19–20-án Raveltől a Lúdanyó meséit varázsolja a hallgatóság elé. – Ezt a művet építjük be az interaktív zeneórába. Mutatunk belőle részleteket, kipróbálhatják hangszerrel megzenésíteni a történeteket, így készülünk a koncertre, amit vasárnap hallhatnak.

A Zengő kalandok interaktív zeneóra mellett dühöngő is várja a gyerekeket, ahol ritmus- és zajkeltő hangszerekkel, valamint Pop Song Boxszal lehet játszani, és ahol a gyerekek sztárok lehetnek a karaokénak hála, fény- és hangtechnikával.

– Lesz szellemkastély is, ahol rémisztő zajokat keltünk. Várható hangszersimogató, de tündérkertet is készítünk, amit együtt festünk meg. A vasárnapi koncert előtt beszélgetni lehet a karmesterrel, Hontvári Gáborral is. A Zenélő Hétvégék várják a 9–13 éves jelentkezőket, zenei előképzettség nem szükséges.