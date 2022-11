2022. november 19-én nyitja meg kapuit a magyarok körében is nagy népszerűségnek örvendő bécsi karácsonyi vásár, a Christkindlmarkt, amelyet 1986 óta a bécsi városháza előtti téren, a Rathausplatzon rendeznek meg. Mivel a látogatók számára is egyre fontosabb a fenntarthatóság és az energiatakarékosság, ezen szempontok mentén újították meg Európa egyik legismertebb karácsonyi vásárát.

A Christkindlmarkt egyik újdonsága, hogy idén egyharmaddal kevesebb standot állítanak fel, így több hely marad nézelődni és kisebb lesz a tumultus. A felszabaduló helyeken fedett pihenőrészeket alakítanak ki, ahol a látogatók nyugodtabb körülmények között fogyaszthatják el a standoknál vásárolt puncsot, sült kolbászt vagy gesztenyét.

A karcsúsítás után megmaradó száz stand kínálata kielégíti minden Christkindlmarkt-rajongó igényét, akik így is karácsonyi díszek, ajándékok, textíliák, ékszerek, játékok és kézműves termékek tömkelege között válogathatnak majd. Természetesen a kulináris kínálat sem marad el az előző évekétől – forralt bor, különböző puncskreációk, sült gesztenye, sültkrumpli és -kolbász, kandírozott mandula és mézeskalács-szívek csábítják majd a látogatókat. Idén először kizárólag többször használatos tányérokon és poharakban adják ki az enni-innivalót, de a puncsos bögrét – akárcsak eddig – haza lehet vinni szuvenírként. Szintén újdonság, hogy a gasztronómiai standok vagy teljeskörű bio-minősítéssel rendelkeznek, vagy legalább a kínálatuk több mint 30 százaléka biológiai gazdálkodásból származik. Ráadásul a mezőgazdasági termékek származási helyét is igazolniuk kell. Ezzel biztosítják, hogy a vásáron eladott utolsó szem krumpli is helyi termelőtől származzon.

A szervezők nagyobb hangsúlyt fektettek a családokra is. A Christkindlmarkt egyik látványossága a külön a vásár számára készített, kézzel festett klasszikus körhinta, melynek közelében egy kifejezetten a gyerekek igényeire szabott stand található. Itt például kisebb bögrékben is árulnak majd gyerekpuncsot és forró csokoládét. A standoktól távolabb lesz majd a gyerekhütte, ahol a kicsik délutánonként és hétvégenként ajándékot készíthetnek, mézeskalácsot süthetnek vagy kívánságlistát írhatnak a Jézuskának. A felnőtt kísérők ez idő alatt egy közeli beltéri kávézóban gyűjthetnek erőt az újabb nézelődéshez.

Az energiatakarékosság jegyében idén kizárólag LED-es fényfüzéreket használnak a vásár és az azt körülvevő mesevilág kivilágításához, egy órával rövidebb ideig lesz bekapcsolva a díszvilágítás és negyven fával kevesebbet fognak feldíszíteni. A vásár rajongóinak azonban így sem kell aggódniuk, idén is lesz szívekkel feldíszített fa, rénszarvasszán, óriáskerék, fagyöngypavilon és korcsolyapálya.

A bécsi városháza előtti mesevilág, a Christkindlmarkt 2022. december 26-ig tart nyitva. A szervezők arra számítanak, hogy a látogatók száma újra eléri a pandémia előtti szintet. 2019-ben a bécsi karácsonyi vásároknak összesen mintegy 4,6 millió osztrák és külföldi látogatója volt és 100 millió eurós bevételt termeltek.