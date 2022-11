– Azt tapasztaltuk, hogy a gyerekkönyvek népszerűek a kis könyvkuckóban. Azon a héten, mielőtt a Mikulás érkezik, csak gyerekkönyveket teszünk bele. Ezt meghirdettük faluban, el- kezdtük gyűjteni az oviban is, folyamatosan hozzák a szülők, de a könyvtárban is le lehet adni. Egy jókívánságkártyát is szeretnék beletenni a könyvekbe, így most ezeket készítem – mondta a mindig újabb ötletekkel előálló óvónő.

– A Mikulás érkezése előtti héten mindennap teletesszük gyerekkönyvekkel, aki erre sétál, megnézheti, és ami tetszik neki, hazaviheti. Abban bízom, hogy minden gyereknek jut belőle, de ha úgy gondolja, másnap hozhat is bele valakinek ajándékba. Az lenne jó, ha a gyerekek rászoknának az olvasásra. Sok kiránduló is jár itt a Duna-parton, remélem, viszik a hírét: van olyan falu, ahol önzetlenek az emberek, másokra is gondolnak ebben az időszakban, meg tudják egymást lepni, örömet tudnak egymásnak szerezni.

A könyvkuckóba Sári néni is szívesen tesz bele könyveket, sokszor azt is leírja, miről szól.

Fotós: Rákóczy Ádám

Nem kell hozzá nagy beruházás, pusztán jó szándék, odafigyelés.Sári néni óvónőként tapasztalja, hogy a gyerekek nagyon szeretik a mesét, ezért is szívügye ez a program. A Mikulás manói, akiknek egyik fő- szervezője szintén ő, Gönyűn hagyományosan már októberben elkezdik a szervezkedést, mivel közel háromszáz helyre kell személyesen ellátogatnia a Mikulásnak. A csomagokba való finomságokat jótékony emberek, cégek ajánlják fel, önkéntesek csomagolják.

A nagy napon a Mikulás lovas hintón járja végig a települést, személyesen viszi el az aján- dékokat a gyerekeknek. A Mikulás az idén már két napra tervezi a látogatását, december 3-án és 4-én indul útnak. A falu apraja-nagyja az utcán várakozik már ekkor, s a nézelődőknek is jut szaloncukor. Sok helyen a feldíszített portákról sütivel, frissítővel kínálják a menetet, viszonozva a Mikulás kedvességét. Jókedv, szeretet árad ilyenkor a település utcáin.