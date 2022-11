Elég néhány lelkes, ötlettel teli ember, hogy felpezsdítsék egy-egy település lakóinak életét. Ilyen a két öntésmajori barátnő, Szőke Jánosné Anett és Nagy Imréné Szandra is.

Szandra csoda szép alkotásokkal örvendezteti meg azokat, akik vállalták, hogy élő adventi naptár keretében kidíszítik ablakaikat. Egytől huszonnégyig kapnak számokat a jelentkezők, és karácsonyig napról napra más-más háznál villannak fel a számok, de nem ám akármilyenek, Szandra csoda szép hímzéseket készített hozzájuk. Már a számok kisorsolása is rendhagyó volt. A helyi gyerekekkel összeszedték a Tündérkert diófájának termését, megtörték, ledarálták, és amíg sült a finom kalács, kihúzták az egyes házakhoz tartozó számokat.

– Mindig törekszünk az újításokra – kezdte Szandra, aki hozzátette, hogy a szimpla számmal átlagban 4, a duplával 5–6 órát dolgozott, hozzávetőlegesen tehát 120 órája van az alkotásokban, ami emléknek is remek. – Külön öröm, amikor esténként útra kelnek az emberek, hogy felkutassák, kinél villant fel az aznapi szám – vette át a szót Szőke Jánosné Anett. – A huszonnégyes holléte legyen meglepetés – mondta sejtelemesen.

Leleményes barátnők – Nagy Imréné Szandra és Szőke Jánosné Anett különlegességekkel is készül az ünnepekre. Fotó: Kustor Réka

Hosszú kihagyás után végre ismét lesz pásztorjáték. – Nagyon jó a gyerekközösség, már zajlanak a próbák – mondta. A jelmezeket is lelkesen készíti a két barátnő, beszerzik a hozzávalókat. Mindkettőjüknek szívügye, hogy a gyerekeik, az itt élők Öntésmajorhoz való ragaszkodását mélyítsék. Anett volt például a Tündérkert megálmodója, ahol a gyerekeknek ültetett facsemeték is az otthonhoz való kötődés kifejezői. A karácsonyi hagyományok is újjáéledtek az elmúlt időkben.

– December 24-én van az úgynevezett köszöntés, mikor a gyerekek házról házra járnak, karácsonyi dalokat énekelve. Van, aki behívja a vendégeket, van, aki egyedül él, neki is jóleső érzés ez a kis figyelmesség – mondta Anett, aki végül hozzátette: – Azon igyekszünk, hogy erősödjön a közösségi szellem.