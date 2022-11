A Nyitott Balaton kampány keretében most a kerékpáros útvonalak mentén egész évben nyitva tartó cukrászdákat népszerűsítik. A kampányhoz úgy választották ki a cukrászdákat és fesztiválokat, hogy azok tükrözzék a térség minőségi kulinaritását és jól megközelíthetők legyenek kerékpárral is.

A szervezők a felnőttek mellett a kisebb gyermekeket is szeretnék ösztönözni, hogy minél többet mozogjanak a szabadban. Ezért az egész évben nyitva tartó cukrászdákban különleges kerékpáros-menüt kapnak a gyerekek. A sütemények mellé egy ajándék figura is jár azoknak, akik bringával, rollerrel stb. érkeznek a cukrászdákba. Ilyen például: Balatonkenese: Eleven cukrászda, Balatonlelle, Gelata cukrászda, Gyenesdiás: Móni Süti Cukrászda, Siófok: Dinasztia cukrászda, Balatonalmádi: Maya cukrászda. Ezenkívül a bringával érkező családok gyermekei Füred Kapitány, a balatoni mesehős kincsvadászatán, a tihanyi Garda fesztiválon (november 4–6.) és Veszprémben, a régió ízeit bemutató Bakony Expón (november 11–13.) is találkozhatnak a kerékpárosoknak készült menüvel, amelyhez a gyerekeknek ajándék is jár.

Irány a Balaton!

A szervezők azt tervezik, hogy néhány nap múlva, egyes helyeken a bringások megkóstolhatják majd azt a különleges süteményt is, amelyet Giro d’Italia olasz körverseny tiszteletére a keszthelyi Segreto cukrászda készített el korábban. Mint ismert: 2020-ban, amikor kiderült, hogy Magyarország rendezi a verseny „nagy rajtját”, vagyis az első három szakaszt, Karádi Szabolcs, a cukrászda tulajdonosa elhatározta, hogy készít egy „Giro” süteményt.

Főcukrászával közösen egy olyan desszertet találtak ki, amely megidézi Itáliát. Természetesen ez a sütemény is rózsaszínű, mint a kerékpáros verseny logója. A színét piemonti málna adja, amelyet szicíliai pisztáciával, olasz csokoládés különlegességgel bolondítottak meg. A finomságot hamarosan ismét megkóstolhatják az egyedi kulináris ízek iránt érdeklődő utazók.

A szervezők felhívták a figyelmet arra is, hogy az éttermek cukrászdák mellett, ősszel száznál több olyan program lesz, amelyek egyikére érdemes lehet elutazni. Több tökös fesztivált, Márton-napi mulatságot, és más programokat is szerveznek az üdülőrégióban, amelyek többsége kerékpárral is jól megközelíthető. Fekete Tamás, a szövetség alelnöke szerint a kerékpáros turizmus fellendüléséhez nagymértékben hozzájárul, hogy ősz elején újabb útfejlesztés zárult le; így most már Budapesttől a Balaton partjáig el lehet jutni kerékpárral is.