Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek hazánkban is a manók. Ahogy közeledik az év vége, egyre több üzlet kínálatában bukkannak fel kisebb, nagyobb, fehér szakállas manófigurák, általában filcből, posztóból, hogy ajtó, ablak mellett állva vagy éppen egy szekrény tetején üldögélve várják együtt a családdal a karácsonyt.

De vajon mit kell tudni a karácsonyi manókról?

Egy régi Mikulás-versben, amelyet az amerikai író Clement Clarke Moore jegyez, jelent meg első ízben a karácsonyi manó fogalma. Ebben a versben maga a Mikulás is egy pici, idős, jókedvű manó volt, aki 8 apró rénszarvas által húzott kicsiny szánon érkezett, színes bundákba öltözve. A jól ismert piros Mikulás-ruha eredetileg egy XIX. századi illusztrációjából ered, de a mai napig szimbolikus Mikulás-képet a Coca-Cola 1931-es reklámkampánya hozta be a köztudatba.

A Mikulás a legenda szerint ugye az Északi-sarkon dolgozik, az ajándékok elkészítésében pedig manók segítenek neki. Egyúttal ők a felelősek azért, hogy megfigyeljék, jól viselkednek-e a kisgyerekek, s segédkeznek az ajándékok házhoz szállításában is. Egy ideje azonban új hagyomány indult, 2005-ben ugyanis született egy mese: Elf on the Shelf, azaz Manó a polcon címmel, amely sok családban világszerte új karácsonyi hagyományt teremtett. A csintalan pirosruhás manók ugyanis december 1-én beköltöznek a rájuk bízott gyermekekhez, és Mikulás vagy Karácsony napjáig figyelik őket és jelentenek róluk a Mikulásnak. S hogy nekik már ne kelljen rosszalkodniuk, a manók követnek el helyettük mindenféle csínyeket. Az Elf-láz Magyarországot is elérte, egyre többen vágnak bele a „manózásba”, a gyermekek legnagyobb örömére.

Az Elfek karcsú, piros ruhás, esetleg csíkos harisnyás gyermekarcú manók, pufók, szakállas társaik viszont egy másik, természetesebb vonalat követnek, ők a skandináv hagyományokból született manók. A skandináv mítosz szerint számtalan manó segíti a mindennapokat: ott van a Gårdstomte, vagyis az udvari manó, aki a gazdaságokban dolgozik, Hustomte, a házimanó, aki az alagsorban vagy a tetőtérben él és arról gondoskodik, hogy mindig tiszta legyen a ház. Ugyancsak fontos lény az erdei manó, vagyis a Skogstomte, aki régi rönkökben, fák odvában lakik, és az erdő állatainak biztonságára vigyáz, gondoskodik táplálékról, figyelmezteti őket a veszélyre. Jultomte, a karácsonyi manó pedig a kedves gyerekeket keresi fel, igaz, nem a kéményen át érkezik, hanem simán bekopog az ajtón, eszik egy kis vajas-mandulás zabkását, majd átadja az ajándékokat. Ezeknek a figuráknak a keveredéséből született meg a svéd grafikus, Viktor Rydberg rajzai alapján 1881-ben a ma ismert svéd Mikulás, Tomte alakja, aki piros sapkában, zöld kabátban, barna nadrágban és nagy faklumpában kopog be a házakhoz karácsonykor az ajándékokkal.

Nem csoda tehát, hogy az 50 éves múltra visszatekintő svéd Fyrklövern porcelán alkotóit is megihlette a manó téma. A csodaszép karácsonyi motívumok mellett az Åsa Christmas kiemelkedő népszerűségnek örvend, melyet Anne Rooslien képzőművész álmodott meg a svéd családi porcelángyár számára. A mintákat Åsa Götander kézzel készített gyapjú manói inspirálták, egyenesen a smålandi erdőkből, de a kollekció népszerűsége ma már bőven túljutott Svédország határain túl. A készlet különböző, változatos darabjain aranylóan fénylő fenyőágak és havas tájak között találkozhatunk a manókkal: Vilma, Valter, Viktor, Viktoria, Valle és Olle – ők varázsolják elbűvölővé ezt a kollekciót. Kávéscsésze, forraltboros bögre, szív alakú kínáló tálak, talpas süteményestál, desszertes tányérok segítenek varázslatossá tenni az ünnepvárást.

A svéd karácsony elengedhetetlen kelléke a vajas-mandulás zabkása mellett a forralt bor, és egy különleges keksz, amelyet a manóknak szintén előszeretettel kínálnak.

Fotós: Foto5 BLI STUDIO