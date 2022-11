Sopron

Takarékos, de meghitt lesz az adventi vásár Sopronban november 25. és december 24. között a szokásos helyen, a Mária-szobornál. A város karácsonyfája is ide érkezett szerda délelőtt. Az energiaválság miatt ezúttal a Bástyagödörnél nem lesznek árusok, ennyivel kisebb lesz a vásár területe, aminek építési és működtetési költségeit maguk az árusok állják. A város díszkivilágítása is a takarékosság jegyében készült.

– Ezúttal is energiatakarékos LED-es világítótesteket és ünnepi fényeket használunk. Idén a Várkerület, az Ógabona tér, a Petőfi tér és a Széchenyi tér kap díszkivilágítást. Ez a korábbi években megszokottnak mindössze harmada, de reményeink szerint így is meghitt lesz az ünnep – mondta Kiss István, a díszkivilágításért felelős Kiss Villamossági Kft. ügyvezetője.

Fotó: Szalay Károly

Győr

Javában készülnek az ünnepekre Győrben is. A hét elején felállították a fenyőfát a Széchenyi téren. Szokatlan módon nem hálózzák be a város utcáit, tereit a karácsonyi díszkivilágítást kísérő vezetékek, dekorációk – az energiaárak robbanásszerű emelkedése takarékosságra ösztönözte az önkormányzatot. Nem marad el azonban az Advent Győrben rendezvény. Kézművesvásár várja az érdeklődőket november 25-től a Széchenyi téren és a megyeháza előtti téren december 23-ig, a Baross úton és a Dunakapu téren pedig január 1-jéig.

Az adventi jótékonysági faház november 25-én 13 órakor nyílik meg a Széchenyi téren. Az adventi koszorú első gyertyáját november 27-én 17 órakor gyújtják meg. A Dunakapu téren óriáskerék, dodzsem, körhinta működik, és tűzzsonglőrök tartanak bemutatót szombatonként 18 órakor. A Mikulás december 6-án érkezik a Széchenyi téri Mikulás-házba, valamint kisállat-simogató, kisvasút és betlehem is várja az apróságokat.

Győrben a Széchenyi téren már várják a gyerekeket a szarvasok, de karácsonyi dekorációk lesznek a Dunakapu téren és a Széchenyi téren kiállított igluban is.

Fotós: Csapó Balázs

Győrújbarát

Győrújbaráton már kiépítették a karácsonyi díszkivilágítást a polgármesteri hivatal előtt. – Karácsonyi hangulatot szeretnénk a településen teremteni, de egy picit visszafogottabban. Spórolunk az árammal. Eddig a közvilágítással együtt kapcsolódott fel és le, de idén éjjel, amikor nincs nagyon forgalom, nem lesz díszkivilágítás – tudtuk meg Kóbor Attila polgármestertől.

Mosonmagyaróvár

Idén elmarad a Téli Fesztivál Mosonmagyaróváron, erősítette meg Csiszár Péter, a Flesch nonprofit kft. ügyvezetője. Kosár Tibor, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft. ügyvezetőjének tájékoztatása szerint az energiatakarékosság jegyében az ünnepi fények és hangulat egy ponton, a Régi vámház téri zöldterületen koncentrálódik: ott lesz a Mikulás-ház és a mindenki karácsonyfája is. A Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület a Szent Imre utcai székházánál készül adventi programokkal, illetve adventi vásár lesz az óvári várban, ott a gesztenyesor kapott fénydíszítést. További programokkal készülnek a hétvégéken.

Kapuvár

A hagyományokhoz híven idén is lesz adventi köszöntő Kapuvár Fő terén, a város karácsonyfájánál. Szombaton 15 órától kézművesvásárral is várják az érdeklődőket, míg 16 órától koncertekkel szórakoztatják a közönséget. A gyertyagyújtás és a szentmise 18 órakor kezdődik a Szent Anna-templomban, majd dr. Hoffer Imre alpolgármester köszöntője után folytatódik a koncertsorozat. A kivilágítást lényegesen csökkentik idén, elsősorban a Fő térre korlátozzák, és ha kisebb formában is, de az alközpontokban és Öntésmajorban is lesz díszkivilágítás.

Csorna

Csorna központját idén is megvilágítják, ám a hagyományos adventi vásár elmarad. Szombatonként délután öt órára a Kultúra kabátban koncertekre várják az érdeklődőket a Szent István téren, a zenepavilonban. December 4-én a térre érkezik a város Mikulása, 18-án késő délután pedig adventi forgatagot tartanak. December 20-án az erdélyi Szentegyházi Gyermekfilharmónia kórusa szerepel a Jézus Szíve-templomban.