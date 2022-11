Modern mutatványok

„Tudomásom szerint az elmúlt két évtizedben nem készült ilyen átfogó dokusorozat a bűvészetről Európában. A műsor egyik producere, a bűvészként is aktív Kelle Botond keresett meg, s látva a minőségi terveket, örömmel mondtam igent a nyár eleji felvételekre” – kezdte Kiss V. Balázs. A kapuvári bűvésztől cseppet sem áll távol az epizód tematikája, sőt. Előadásain szívesen veti be korunk csúcstechnikáját, előszeretettel használja a mobiltelefonokat a mágikus mutatványok során. Majd a fortélyokat szívesen osztja meg többezres követőtáborával a közösségi médiában. A kapuvári bűvész „oktatására” pár hetet még várnunk kell. Akik érdeklődnek a bűvészet iránt, garantáltan nem csalódnak.

„Amit egyedinek érzek a sorozatban, hogy az egyik trükkömet meg is tanulhatják a nézők. A bűvészek nem szokták kiteregetni a kártyáikat, egyikünk sem nagyon enged betekintést a műhelytitkokba. Egy mutatvány esetében azonban ezúttal kivételt teszek” – árulta el Balázs.

„Ínyenc desszertet” is fogyasztott a kamerák előtt

A kapuvári bűvész „oktatására” pár hetet még várnunk kell. Múlt hétvégén vetítette ugyanis az első részt a Spektrum; a záró fejezetet november 27-én, vasárnap délután 17 órától sugározzák.

„Akik érdeklődnek a bűvészet iránt, garantáltan nem csalódnak. A készítők olyan klasszikus, világhírű régi számokat is előástak a forgatásokra, amelyeket évtizedek óta már nem mutat be senki. Az tetszett főleg a koncepcióban, hogy a film nem csak kapargatni akarta a felszínt. Éppen ellenkezőleg, a készítők sokoldalúan, hitelesen követték nyomon a munkánkat” – búcsúzott Kiss V. Balázs, aki kamerák előtt „ínyenc desszertet” is elfogyasztott, konkrétan pár borotvapengét. Utóbbi jelenet a negyedik részben (november 13.) lesz látható.