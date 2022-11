Ökológiai lábnyom, ökowashing, ökotudatosság. Három, ma igen gyakran hallott és olvasott szó, melyekben mind ott van az ökológia mint tudomány. Az ökológia a környezethez való viszonyunkat, valamint a környezetnek és a benne lévő élőlényeknek a kapcsolatát vizsgálja. Két ógörög szó az oikos (ház, háztartás, lakóhely) és a logos (szó, beszélgetés, beszéd, általánosan tudomány) összetétele. Mindent magában foglal tehát az ökológia, ami az ember és az állatvilág élettereivel kapcsolatos. Egyre több tevékenységhez illesztjük hozzá az öko előtagot, ha azt szeretnénk kifejezni, hogy az környezettudatos, a természetet óvni igyekvő gyakorlat. Ilyen például az ökowashing. Az ökolábnyom pedig annál jobb, minél kisebb.

Az életünk szinte minden területén törekedhetünk az ökotudatosságra. Nem kivétel ez alól az étkezés sem, ezért most mutatunk néhány tippet, amivel fenntarthatóbbá teheted az étrendedet. A tippek végén látni fogod, hogy többek között a vegán étrend is olyan életmódot kínál, ami akár részben, akár teljesen követve, sokat segít a környezetvédelemben.

Csökkentett húsfogyasztás vagy teljes húsmentesség?

A környezetvédelemmel foglalkozó cikkek visszatérő témája, hogy az állattartás rendkívül nagyfokú környezetszennyezéssel jár. A rengeteg állat számára a legelő, a megfelelő élettér biztosítása, a takarmányozás, az itatás, a gyógyszerezésük, vakcinázásuk mind mind pénzt és értékes talajt, növényzetet él fel. Ha visszafogná az emberiség a húsfogyasztást, akkor nagy lépést tenne előre egy zöldebb világért. Az őserdőktől kezdve számos olyan fontos területet “szabadítanak” fel nap mint nap egyre nagyobb mértékben az állattenyésztés miatt, ami kulcsfontosságú lenne a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Ha gondolkodsz rajta, hogy mérsékled vagy teljesen elhagyod a húsfogyasztást, akkor első körben a vegetáriánus étrend is megfelelő lehet, hiszen vegaként tejet, tojást, mézet még nyugodtan fogyasztahatsz. A vegán étrend annyiban tér el ettől, hogy ott semmilyen állati eredetű étel nem kap helyet, sőt a mindennapokban olyan használati tárgyak sem, amik például állati bőrből vagy csontból készülnek.

Húsok közül egyébként épp a vörös húsok a kevésbé egészségesek, ennek ellenére ebből is rengeteg fogy. A marha- vagy disznóhús nemcsak a magyar konyha számára alapvetés. Vegaként (legalábbis annak bizonyos válfaját vallóként) halakat, rákokat és egyéb tenger gyümölcseit még tartalmazhat az étrend.

Vegánként már ezektől is el kell búcsúzni. A növényi étrend azonban távolról sem unalmas, ezerféle recept, fűszer és elkészítési mód áll ma már rendelkezésre ahhoz, hogy tápláló és finom ételeket készíthess. Sőt, egyre több olyan étterem és cukrászda nyílik, ahol lehetőséged van vegánként nyugodtan étkezni.

Vegánként bizonyos vitaminok bevitelére különösen is figyelni kell, hiszen például a B12 vagy a kálium, a vas fontos a szervezet számára. Ezt dietetikussal is átbeszélheted, ő szakszerű tanácsokat tud adni.

Vásárolj helyi termelőktől idényzöldséget és -gyümölcsöt!

Hiába van meg a vegán vagy vegetáriánus étrend, attól még nem biztos, hogy teljes az ökotudatosság. Ha például mindennap avokádót, mangót, lime-ot vagy más egzotikusabb zöldséget és gyümölcsöt veszel, akkor azzal támogatod azt a hosszú és környezetszennyező utaztatást, aminek során ezek eljutottak a magyar boltok polcaira. Ráadásul ezek a termékek sokszor számos vegyszert tartalmaznak, hiszen valahogy ki kell bírniuk megromlás nélkül az utat.

A vegyszermentességet még a magyar termékek esetében sem könnyű mindig megtalálni. Megbízható termelőtől vásárolva nagyobb esélyed van arra, hogy minőségi áruhoz juss. Ha egy-egy gyümölcs vagy zöldség már olyan tökéletes, hogy a kukacok se mennek bele, ott régen baj van.

Az évszakok változásával változik az is, hogy épp minek van szezonja. Bármennyire is csábító télen a gyönyörű koktélparadicsom, annak nyáron van itt az ideje. Ősszel és télen ott a sütőtök, az alma, a cékla. Ezekből is szuper salátákat lehet készíteni egy kis dióval.

Ha előre gondolkodunk akkor nyáron tehetünk el lecsót, vagy különböző savanyúságokat, így télen sem maradunk vitaminok nélkül.

Vásárolj minél kevesebb csomagolt árut!

A műanyag szatyrok és nem lebomló csomagolóanyagokkal az a probléma, hogy rövid életük után természetes vizeinkben, szegény tengeri állatok gyomrában kötnek ki. Számos alternatíva létezik ezek kiváltására, a mosható vászonszatyroktól kezdve, az üvegekben vásárlásig. Szerencsére egyre több csomagolásmentes bolt nyílik, ahol a tésztákat, magvakat, szinte minden szükséges alapanyagot megvehetünk felesleges csomagolás nélkül.

A pékáruk tárolásához és vásárlásához is szerezhetünk zsákokat, amikben nem száradnak meg a kiflik, kenyerek. Jobb is őket ilyenekben tartani, mint nejlonzacskókban. A piacon vásárolt gyümölcs vagy zöldség jó eséllyel eleve nincs becsomagolva, szemben néhány bolti megfelelőjükkel.

Ha már ezt a három tippet megpróbálod többé-kevésbé betartani, akkor sokat tettél az ökotudatos étkezésért. Ezt pedig nemcsak a szervezeted, hanem a környezet is meg fogja hálálni.