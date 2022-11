Mint ahogy arról beszámoltunk, a Széchenyi István Egyetem november 12-én, szombaton 10 órától kinyitja a győri Zrínyi utcai volt kórházi épületegyüttes kapuit az érdeklődők előtt. Az egyetem tájékoztatása szerint, az erre az alkalomra meghirdetett helyek beteltek.

A Széchenyi-egyetem azonban a nagy érdeklődésre tekintettel pótnapot hirdet: november 19-én, szombaton 10:00 órai kezdettel újra megnyitják a kapukat.

A szervezők várhatóan a két ikonikus épületet is megnyitják a látogatók előtt, így az ipari műemlék orvosi klubházként is ismert étterem és könyvtár épülete, valamint a korábban a hét szabad művészet szentélyének is teret adó, valamikori ápolási osztály épülete is megtekinthető lesz. A séta végén a Széchenyi István Egyetem forró teával vendégeli meg a résztvevőket.

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a [email protected] címen név, e-mail-cím, látogatói létszám megadásával. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az érdeklődők száma alapján elképzelhető, hogy több csoportot indul, melyről értesítést küldenek. A sétát és az épületek látogatását a résztvevők saját felelősségére vállalják - közölték portálunkkal a szervezők.