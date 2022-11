Horváth Boglárka vagyok, 19 éves és Győrújbaráton élek. Tavaly érettségiztem, idén nyelvet tanulok és jövőre szeretnék felvételizni egyetemre, és pszichológiát tanulni. Számos hobbim van, amik kiegészítenek engem, ez nem más mint a néptánc és a lovaglás amiket 3-4 éves koromban kezdtem el csinálni, illetve a légtorna amit pár éve.

A modellkedés sem áll tőlem messze, pár éve kezdtem el fotózásokra és divatbemutatókra járni, nagyon tetszik ez a világ. A 2022-es Miss Balaton szépségversenyen sikerült a 12 döntős lány közé bekerülnöm, nagy öröm számomra, hogy most a 2022-es Miss Hungary döntőjében is bent lehetek. Szuper csapatot ismerhettem meg itt, nagyon sok jó barátnőt szerezhettem az októberben megrendezett fotótábor alatt, ezért bárhogy is alakul a döntő, örülök, hogy részese lehettem az idei versenynek!