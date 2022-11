Egyéni versenyzőként 24 éve járja a világversenyeket a soproni vendéglátó-szakiskola oktatója, Németh Tibor, aki 13-szoros szakácsolimpikon.

– Az évek során szép eredményeket értem el, de mindig is szerettem volna egy csapatot magam köré szervezni. Korábban már együttműködtem hajdúságiakkal, ami jól működött, ám nagy volt a távolság. Két évvel ezelőtt, a stuttgarti olimpia után aztán sikerült összeszerveznem egy ütőképes regionális csapatot soproni tagokkal – vágott bele Németh Tibor. Kifejtette, az ötfős társaság három séfből és két cukrászból áll, akikkel a november végi luxemburgi szakács-cukrász világbajnokságra készül. Németh Tibor azt is elárulta, a négy évvel ezelőtti világbajnokságon mintegy 60 országból vettek részt csaknem 3000 versenyzővel. Hasonló számokra számít idén is.

A csapatot Haraszti Zsolt és Kocsis Patrik séfek, valamint Jakabfi Dávid és Honfiné Rákóczy Gabriella cukrászmesterek alkotják Németh Tibor mellett.

Közel másfél éven keresztül dolgoztunk azon, hogy úgy alkossuk meg a menüt, hogy az megfeleljen a trendeknek is.

– Kocsis Patrik három éven keresztül iskolánk diákja volt, aki kimagaslóan tehetséges, és komoly szakácsversenyeket nyert meg már a tanulmányai alatt. Jelenleg az Erhardt étterem séfje. Az ő invitálására csatlakozott hozzánk a szintén rangos díjakkal rendelkező Haraszti Zsolt. Hárman képviseljük a szakácsszakmát. Cukrászoldalról pedig az ­Európában is jegyzett Jakabfi Dávid és Honfiné Rákóczy Gabriella kolléganőm csatlakozott hozzánk.

– Ahhoz, hogy részt vehessünk világversenyen, meg kell felelnünk a szigorú versenykiírásnak. A részvételkor már szabadon választhatunk, hogy milyen nyersanyagokkal, konyhatechnikával szeretnénk dolgozni, tehát teljesen szabad kezet kapunk a szín-, az illat- és az ízvilágban. A világbajnokságon egy 3×3 méteres üres asztalt bocsátanak rendelkezésünkre, ahol az ötfogásos gourmet-menü mellett gondoskodnunk kell díszítőelemekről is – mondta el a csapat vezetője.

– A kollégáimmal jól megértjük egymást, de különböző az ízlésünk. A menüsor összeállításánál fontos szempont volt, hogy mindenkinek érvényesüljön az elképzelése. Közel másfél éven keresztül dolgoztunk azon, hogy úgy alkossuk meg a számunkra tökéletes menüt, hogy az megfeleljen a trendeknek is – fűzte hozzá Németh Tibor.

A csapat vezetője a trendek alakulásáról elárulta, hogy sok séf visszanyúl az autentikus konyhához és megreformálja azt, de ezeket mind évről évre a versenyzők alakítják. A versenyek remek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szakmabéliek egymástól inspirálódjanak, a civil munkahelyükön pedig bátran kísérleteznek.

– Azt gondolom, hogy az ilyen jelentőségű versenyek nemcsak személyes kihívást jelentenek, hanem az én esetemben a szakképzésben is hathatósabban és hitelesebben tudom a jövő kollégáit képezni. Bízom abban is, hogy ilyen eseményekkel közelebb tudjuk hozni a vendéglátás szakmáinak szépségét a diákok elképzeléséhez – zárta a gondolatait Németh Tibor.