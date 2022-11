– A pálinka szezonja nálunk júliusban kezdődött a cseresznye főzésével. Ezt követte a meggy, az alma, a barack, a szilva, a körte, majd a szőlő, végül pedig az utóbbi feldolgozásából eredő melléktermékek következnek. Szeretünk időben kezdeni és frissebben kifőzni a cefrét, mert ha nincs megfelelően tárolva, veszíthet az aromájából. Idén rengeteg körtét, szőlőt, sárgabarackot hoztak hozzánk, az alma visszaesett – fejtette ki Nagy Szilárdné Viktória, a Réti Pálinkaház ügyvezetője.

– Aki nálunk főzet, tanítjuk, hogyan kell cefrézni, hogy abból aztán később jó pálinkát lehessen főzni – tudtuk meg Nagy Szilárd főzőmestertől, a Réti Pálinkaház tulajdonosától.

Hatvan liter cefrétől párolnak, átlagosan 100 és 180 literből főzetnek pálinkát a Tárnokrétire érkezők. – Az alapfajtáink: barack, cigánymeggy, Irsai szőlő, vilmoskörte, szilva és birs. Ebből kiemelkedik a sárgabarack az utóbbi években. Előtte az Irsai Olivér szőlőpálinkánk volt a favorit, amivel 2015-ben elnyertük a Győr Város Pálinkája címet – emelte ki Viktória, aki egyetért férjével abban, hogy sokan főznek és kutyulnak össze mindent otthon, ami miatt rengeteg a rossz minőségű pálinka. – Ami rossz berögződés hazánkban, hogy a legtöbben húzóra és behűtve isszák a pálinkát. Ez nagy tévhit, szobahőmérsékleten és ízlelgetve kell fogyasztani. A jó pálinkában érezni a gyümölcs ízét. Nem mar, nem csípős, hanem szúrós, élvezetet ad. Fogyasztáskor gyakorlatilag visszaadja az eredeti gyümölcs ízét – fogalmazott Nagy Szilárd.

Kétszer emeltek

– Próbáljuk követni az inflációt, júliusban áremeléssel kezdtünk. Utána augusztusban a rezsi miatt szintén emelnünk kellett. Terveink szerint idén már többször nem kell. Mi brikettel tüzelünk, aminek szintén nőtt a költsége, ráadásul Ukrajnából érkezik, így izgalmas, hogy lesz-e elég a szezon végéig. Eddig mindig megoldottuk. Viszont még mindig jobb, mintha gázzal fűtenénk. A villanyszámlánk szintén jóval több, mint korábban. Az üvegár-növekedés és az energiafelár minket is érint, állandóan változik ezek költsége, illetve nem is mindig kapunk olyat, amilyet használunk – mondta el lapunknak a Réti Pálinka ügyvezetője.

A legjobbak között

– Évek óta csökken a kereskedelmi és a bérfőzés, mára már 50 százalékos visszaesést számolunk mind a két részről – kezdte lapunknak Rácz Ferenc, a Szigetköz Lelke Pálinkaház tulajdonosa. – Nálunk november végén, december elején véget ér a pálinkafőző szezon. Az én hitvallásom szerint, ami utána jön cefre, az már nem az a minőség, amit mi kifőznénk – magyarázta Rácz Ferenc. A családi vállalkozás fő profilja a kereskedelmi főzés. Októberben, novemberben almát, körtét és vegyes fajtákat főzetnek a dunakiliti pálinkaházban. – A szilvák már zömével lefőttek és a bátrabbak hoznak még birs- almát is az utolsó hónapokban. Nálunk kikötés, hogy egy hónapnál régebbi cefrét nem főzünk ki. Szűk az a réteg, aki nagyobb mennyiséget hoz, azonban mi csak 100 liter felett vállalunk bérfőzést – fejtette ki a tulajdonos.

Rácz Ferenc, a Szigetköz Lelke Pálinkaház tulajdonosa a minőségben hisz. Fotó: Csapó Balázs

– Évek óta nem versenyeztetjük a pálinkáinkat úgy, mint 10 évvel ezelőtt. Itthon nincs akkora értéke. Arra viszont büszkék vagyunk, hogy tavaly a vadcseresznyénk akkora sikert aratott, hogy az ország legjobb tíz pálinkája közé választották. Emellett a 2021-es Vadászati Világkiállítás válogatott itala lett. Azt tapasztaljuk, hogy inkább szűkül a paletta, a klasszikusokat kedvelik a fogyasztók: mint a sárgabarack, szomolyai feketecseresznye, szilva, vilmoskörte – sorolta Rácz Ferenc.

A Szigetköz Lelke Pálinkaházban korábbi szezonokban 30 ezer liter pálinkát főztek, ez mára 20 ezer literre csökkent. A barack a megye és a régió kedvence is. Pozsonyban és annak vonzáskörzetében van a vendégeink nagy többsége, ezért a szlovák ízlés is behatárolja, mi fogy a leginkább a környéken.

Szünetel a bérfőzés

– Mivel nekünk szerződésünk volt, amit felmondtak, gyakorlatilag jövőre befejezzük a bérfőzést, a kereskedelmi főzést pedig a legszükségesebbekre minimalizáljuk. Másfél, kétéves készleteink vannak, így a kereskedést folytatjuk. Próbáljuk átvészelni ezt a nehéz időszakot. Az ötszörös energiaár-emelkedést nem lehet érvényesíteni egyik főzésben sem. Át tudnánk állni brikettre, de az a fajta, ami nekünk kellene, nincs az országban és nem is lesz a kereskedők szerint. Ha pelletre térnénk át, hatalmas beruházás lenne, feleslegesen – mondta el lapunknak Rácz Ferenc, aki szerint már most negyven százalékot kellene emelni, amit a piac prémiumban sem bír el. – Számottevő az üveg árának robbanásszerű növekedése is, hiszen annak előállításához is rengeteg energia kell. Nincs üveg, óriási gondjaink vannak a beszerzéssel. Ha van is, napi árat fizetünk, plusz 30 százalék energiadíj, úgy, hogy az üveg ára az ötszörösére emelkedett. Papír nincs, ami a csomagoláshoz kell, ha van is, az nagyon drága – mondta a dunakiliti főzde tulajdonosa.