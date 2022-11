Jó termés 41 perce

Finom aromákkal érkezik az újbor Győr-Moson-Sopron megyében

A hagyomány szerint Márton napján ütik csapra az év első borát. A szakemberek most elégedettek az újborral, és a már hordóban pihenő teste- sebb nedűk is elsőrangúak lesznek. A Pannonhalmi borvidéken pincejárást is szerveznek a hétvégére.

Dániel Viktória–Bódvai Ildikó Dániel Viktória–Bódvai Ildikó

A Pannonhalmi Főapátság pincészetében ottjártunkkor épp az újbort palackozták. Fotó: Csapó Balázs

A Pannonhalmi Főapátság pincészetében mindig a St. Martinus újbor indítja az évjáratot. – A nyári aszály meghatározta a hozamokat. Mintegy 20 százalékkal kevesebb szőlőt tudtunk szüretelni, ez érezhető, de még kezelhető veszteség – mondta el Korsós Tamás, a főapátság pincészetének idegenforgalmi vezetője. – A St. Martinus nevű házasítás egy könnyed fehérbor, amibe fűszeres tramini és királyleányka kerül. A tavalyihoz hasonló szép aromákkal és egyensúlyos szerkezettel kecsegtet az évjárat első hírnöke. Aktualitása révén kiváló választás lehet akár a Márton-napi libavacsorához. Sokan adnak ajándékba Korsós Tamás azt is elmondta, hogy az elmúlt másfél évtizedben jelentősen megerősödött a Márton-naphoz kapcsolódó hagyományok, így az újborkóstolás iránti érdeklődés is. – Márton indítja a borpiaci évet. Az egész éves kiskereskedelmi eladások mintegy 35 százaléka nálunk e nap és szilveszter között történik. Ilyenkor még a nem rendszeres borfogyasztók is vesznek egy üveggel, de többen adnak ajándékba is. Az utóbbi években például sok cég kedveskedik egy-egy palackkal a dolgozóinak az ünnepek közeledtével, ennek köszönhetően ebben az időben számos nagyobb tételes megrendelésünk van. Ugyanakkor sajnos először – és remélhetőleg utoljára – évközi áremelést is végre kellett hajtanunk, hogy lépést tudjunk tartani a megnövekedett működési és termelési költségekkel. A Pannonhalmi borvidéken a Márton-napi pincejáráshoz hét helyi pincészet csatlakozott. Péntektől vasárnapig programokkal és borkóstolással várják az érdeklődőket, szombaton még buszos körjáratot is indítanak. Kiváló minőség Remek évjáratú borok készülnek Iváncsics Zoltán soproni pincéjében. A borász 4,5 hektárt művel, valamennyi ültetvénye a Fertő partján található, a legjobb dűlőkben. Testes, nagy volumenű vörösborok készülnek idén, amelyek mind alkoholtartalomban, mind színben elsőrangúak.

– A fehér és kék szőlőből kiváló minőséget szüreteltünk 2022-ben. Előbbinél, főleg a korai érésű Irsainál, nem hasznosult a későn jött eső, a zöld veltelininél is aprók maradtak a bogyók. Fajtától függően 15–20 százalékkal kevesebb lett a bor, mint a korábbi években. A cukorfok jó, a savak viszont alacsonyabbak a megszokottnál. A vöröseknél nagyon jó a színanyagképződés, sötét borok születtek, a savtartalom is megfelelő. A késői szüretelésűek, mint a cabernet sauvignon és a cabernet franc, október közepén kerültek le a tőkékről, ezeknél vontatott volt az erjedés az alacsonyabb hőmérséklet miatt. Nagy tannintartalommal rendelkeznek, amik majd szépen lefinomodnak, mire két év múlva palackba kerül a bor – mondta örömmel Iváncsics Zoltán. Keresletélénkülés A borász hozzátette, értékesítés terén jól állnak, a pandémia miatti megtorpanást nyáron keresletélénkülés követte. Csökkent az óborkészletük, így lett hely a pincében az újboroknak. A segédanyagok drágulása miatt viszont november elsejétől 8–10 százalékkal ők is kénytelenek emelni az árat. Példaként említette, hogy az üveg ára 80-ról 180 forintra, a dugóé pedig 50-ről 80-ra nőtt.

