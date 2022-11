Győr

Koncert

Fenyő Miklós 75 Jubileumi Koncertshow

11. 12., szombat, 19.00

Győr Városi Egyetemi Csarnok

Fenyő 75… ahogy Ő mondaná, igazi PÁBIJUBILEUM! Ki találhatna ki ilyen menő szlenget vagy meg inkább „jampi dumát”!?

Több mint 400 saját dal, arany- és platinalemezek, felejthetetlen, bennünk élő slágerek sokasága. Fenyő Miklós több mint egy előadó, Ő maga a Made in Hungária, vagyis egy igazi hungarikum. Fenyő Miklós elemében van, és úgy döntött, hogy „bulizni” indul. Hiszen egy ekkora jubileumot közösen kell ünnepelni, együtt, a rajongókkal. Meg persze azokkal, akik egy felejthetetlen estére, egy igazi rock and roll bulizásra vágynak.

A Jubileumi Koncertshow új, látványos programmal, a színek, fények és hangulatok, a táncosok kavalkádjával, új dalokkal és hangszerelésekkel lepi meg a közönséget.

Jegyárak: 5800, 6800, 7800, 8800, 9800 Ft. Jegyek a https://broadwayticket.jegy.hu-n és a Tourinform (Baross Gábor út 21.) irodájában kaphatók.

Fotós: Dombóvári Tamás

Családi

25. Országos Baba- és Mackókiállítás

11. 11., péntek

Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár és Levéltár

A kiállítás anyagát a Magyar Bababarátok Egyesülete által meghirdetett országos verseny pályamunkái adják.

A Széchenyi István Egyetem arra kéri a csoportokkal érkezőket, hogy előzetesen a [email protected] címen regisztráljanak. A kiállítás látogatása ingyenes.

A kiállítás 2022. december 10-ig megtekinthető!

Gyerek

Gyerekkuckó

11. 11., péntek, 16.00

Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross út 4.)

A program társasjáték. A rendezvény ingyenes.

Egyéb

Márton-napi hacacáré a Magyar Géniusz kiállításban

11. 10., csütörtök, Esterházy-palota (Király utca 17.)

Program:

16.00 Gondolatok a liba körül – Workshop és előadás.

16.00 Libaőrület – Készítsd el saját libuskádat.

18.00 Hogy is van ez a Márton-nap? ‒ avagy hogyan kerül a liba az asztalra. Városi Ágnes főmuzeológus előadása. A hely befogadóképessége korlátozott, részvétel érkezési sorrendben.

Jegyár: teljes árú 2150 Ft, kedvezményes 1250 Ft.

19.00 Az újbor ünnepe. Borkóstoló Nagy Róbert bortörténész előadásában.

Jegyár: teljes árú 2150 Ft, kedvezményes 1250 Ft.

Zrínyi utcai emlékek nyomában

11. 12., szombat, 10.00

Zrínyi utcai volt kórházi épületegyüttes

A Széchenyi István Egyetem kinyitja a győri Zrínyi utcai volt kórházi épületegyüttes kapuit az érdeklődők előtt. Az egyetem az első kivitelezési ütem megkezdése előtt, a nagy érdeklődésre való tekintettel, szeretne bepillantást engedni a korábban hosszú ideig zárt Zrínyi utcai ingatlanegyüttes kulisszái mögé. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött a [email protected] címen név, e-mail-cím, látogatói létszám megadásával. A szervezők felhívják a figyelmet, hogy az érdeklődők száma alapján elképzelhető, hogy több csoportot indul, melyről értesítést küldenek.

A séta végén a Széchenyi István Egyetem forró teával vendégeli meg a résztvevőket.

Kiállítás

Kiállításmegnyitó

11. 11., péntek, 17.00

Richter Terem

Luksander Margit festőművész kiállítása. Luksander Margit fényképész volt, majd Barabás László festőművész stúdiójában tanult festeni. Az eseményt megnyitja Tassy András hegedűkészítő. A kiállítás megtekinthető december 2-ig naponta 10 és 17 óra között.

Zene

Halmos László – Szent Cecília Kórustalálkozó

11. 12., szombat, 16.00

Újvárosi templom

Fellép a győri Palestrina kórus Katona Tibor karnagy vezetésével, a lébényi Vox Angelica kamarakórus, a peresznyei Szent Egyed kórus és a hegykői Szent Mihály-templom kórusa.

Este 6 órától ünnepi szentmise lesz, melyen a kórusok közösen énekelnek. A belépés díjtalan.

Fotó: A győri Palestrina kórus

Előadás

Abigél titkai

11. 12., szombat, 18.00

Újvárosi Művelődési Ház

Az Újvárosi esték programsorozat következő előadása: Piros Ildikó Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész önálló estje Szabó Magda emlékére két részben.

Töredékek szólalnak meg Szabó Magda csodálatos életművéből Piros Ildikó előadásában és szerkesztésében. A művésznő felvillantja az írónő életútjának legjelentősebb eseményeit, kiemelkedő alkotásaiból idéz és beavatja a közönséget az Abigél című film születésének titkaiba is.

Jegyár: 3500 Ft. Jegyek az előadás előtt a helyszínen (Liget u. 55., tel.: 96/315-317) vagy elővételben a házban, ill. a Látogatóközpont/Tourinform Győr irodájában (Győr, Baross út 21., tel.: 96/311-771) válthatók.

Fotós: Nagy Zoltán

Egészség

Az inzulinrezisztencia alternatív terápiás kezelése

11. 12., szombat, 18.00

Új Kezdet Életmódközpont (Soproni u. 31.)

Wolfgang Köbel fitoterapeuta előadása. Az előadás ingyenesen látogatható.

Ihlet – A tökéletes megpillantásának képessége

11. 11., péntek, 18.00

FILO-Art műhely (Kálóczy tér 15.)

A résztvevők a művészet befogadásán és az alkotáson keresztül kereshetik, hogy hogyan lehet belépni az ihlet világába. Vezeti: Szabados Éva színész, előadóművész és Sándorfi Róbert, a Vers-zengetők együttes zenei vezetője.

Belépő: 3000 Ft. Diákok, pedagógusok, nyugdíjasok, álláskeresők számára 50% kedvezményt biztosítanak. A művészeti műhely maximális létszáma 15 fő. A részvétel regisztrációhoz

kötött. November 10., csütörtök, 19 óráig lehet jelentkezni a [email protected] e-mail-címen.

Pannonhalma

Családi

GOTO86-Retro számítógép-kiállítás és játszóház

11. 12., szombat, 10.00

Kazinczy Ferenc Művelődési Ház

A GOTO parancs a korai BASIC programozási nyelvből származik. Jelentése: folytasd a program futtatását a GOTO parancs után írt számtól, avagy ugorj ehhez a sorhoz. 1 napos kiállítás és játszóház keretében idézzük fel a ’80-as, ’90-es évek számítógépeinek és konzoljainak történelmét.

Egész napos játszóház. A játszóház mellett kiállításra kerül több érdekes, egyedi vagy ritka számítógép, amiket kiegészít jó pár kvarcjáték is.

Belépő: pannonhalmi városkártyával 1500 Ft, normál 1800 Ft.

Gasztro

Őszutó Kézműves és Termelői Vásár

11. 13., vasárnap, 10.00‒17.00

Kézművesek Udvara, Tóthegy 57.

Szeretettel várunk mindenkit egyedi kézműves alkotásokkal és termelői finomságokkal.

Családias vásár, szeretettel fűszerezve.

Mosonszentmiklós

Jótékony

I. Márton-napi jótékonysági libabuli

11. 12., szombat, 19.00

Művelődési ház

Retró buli a mosonszentmiklósi bölcsőde szervezésében.

Támogatói jegy 1000 Ft. Asztalfoglalás szükséges az ülőhelyek korlátozott száma miatt. Jegyek kaphatók a bölcsődében, valamint a 06-20/474-9455-ös vagy 06-20/552-9649-es telefonszámon. Zene: Digital N Sound, a 2000-es évek zenéi és retró zenék. A befolyt összeget a gyermekek játékkészletének fejlesztésére fordítják

Mosonmagyaróvár

Gazdász Gála

11. 12., szombat, 18.00

FLESCH-kÖZPONT

Gálaműsor az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes fennállásának 64. évfordulója alkalmából. A műsorban fellép: a bécsi Collegium Hungaricum „Napraforgó” néptáncegyüttese, a Jánossomorjai „Ti-Ti-Tá” Néptánccsoport és az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes. Az együtteseket kíséri a Sárarany Zenekar.

A belépőjegy ára 2000 Ft. Jegyek válthatók a Flesch-központ jegypénztárában. Tisztelettel és szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Családi

Babaszínház

11. 13., vasárnap, 10.00

Fehér Ló Közösségi Ház

Ki lakik az asztal alatt? A Vaskakas Bábszínház előadása.

Asztal alá beköltözni, ott házikót építeni, oda vendégeket hívni, finomságot sütni-főzni, asztal alatti barlangban a kincseket megtalálni a kicsik kiváltsága. És mi, túl okos felnőttek, mi, az asztalon könyöklők csak irigyen nézzük őket, mert nem férünk az asztal alá. Meg nem fér bele a fejünkbe, hogy az asztal alattiak népe nem átall székre pattanni, székparipán elvágtatni, csillagokig meg sem állni...

A belépőjegy ára: 1000 Ft gyermek, 1200 Ft felnőtt kísérő számára, mely megvásárolható a Fehér Ló Közösségi Ház nyitvatartási idejében. Bővebb információ: 96/206-307.

Játék börze

11. 13., vasárnap, 8.00‒12.00 óra

Megunta? Lecserélné? Eladná? Itt a hely!

7.00‒8.00 Bepakolás

8.00 Kapunyitás

Egy stand 1 db asztalból és 2 db székből áll. Az asztalok elfoglalása a helyszínen, sorsolás útján történik.

A rendezvény kapcsolattartója: Bencsikné Kardos Anett: +36-30/864-9122, [email protected]

FILM

Art-mozi

11. 12., szombat, 18.00

FEHÉR LÓ KÖZÖSSÉGI HÁZ

November 12., szombat, 18 óra

A félreismert Raffaello

a reneszánsz mester halálának 500. évfordulója alkalmából a valaha volt legjelentősebb tárlatot rendezték meg munkáiból rómában, és ezt a rendkívüli kiállítást az exhibition on screen művészeti ismeretterjesztő sorozat forgatócsoportja elsőként járhatta be. Ez a páratlanul átfogó tárlat Raffaello Sanzio da Urbino életét és munkásságát több mint kétszáz kiállított remekművön ‒ festményen, rajzon ‒ keresztül mutatja be.

Jegyár: 1000 Ft.