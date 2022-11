Szombattól minden hétvégén két turnusban, 15-17 óra és 18-20 óra között lesz lehetőség a kiskúti műjégpályára lépni bárkinek, aki szeret, vagy szeretne megtanulni korizni a szabadidejében. Ezeken a napokon délelőtt a gyerekeknek oktatást is szerveznek. Ahogy az már megszokott, most is lehet majd bérelni korcsolyát és élezésre is lesz lehetőség.

A belépőjegy, a korcsolyakölcsönzés és az élezés ára is 2000 forint.

Hétfőtől csütörtökig - előzetes egyeztetést követően - az ovisoké lesz a pálya 8-13 óra között, november 15-től pedig előzetes bejelentkezés után az iskoláscsoportokat is várják.

Bővebb információk itt olvashatók.