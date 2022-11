Az alkalmon Pongrácz Máté evangélikus lelkész hirdette az igét, Bella Péter református pásztor pedig előadást tartott a reformáció egyik fontos sarokpontjáról, az egyedül kegyelemből való üdvözülésről.

Igemagyarázatában Pongrácz Máté azt mondta, Luther közreadott kilencvenöt pontjában ez áll: – Az emberi balgaságot hirdeti az amikor azt mondják, hogy mihelyt a ládába dobott pénz megcsörren a lélek azonnal a mennybe száll. Hittanórai közvélemény kutatásom alapján ha megkérdeztem hogyan üdvözülünk, a 99% mondta azt hogy attól megy a mennybe a lelkünk, hogy jól kell cselekednünk. Ezzel szemben ingyen, csak Krisztus által juthatunk a mennybe. Nem azért mert jó vagy, vagy mert gazdag vagy, hanem mert az Úr Jézus meghalt érted a kereszten. Ingyen kegyelemből, hit által. A reformáció leleplezi az akkori világ, az akkori egyház hazugságait és tévedéseit.

A lelkész elmondta, hogy a mai világnak is bőven vannak hazugságai és tévedései, amiket akkor tudunk leleplezni, ha a Biblia ott van az ágyunk mellett és minél sűrűbben a kezünkben is.

Bella Péter a házigazda református gyülekezet pásztora elmondta, a reformáció nem egy emlékünnep, amire visszanézve elmerengünk.

– Az akkor csak elkezdődött, és ma is történik velünk, és bennünk is. Az akkori tévedéssel ütköztetni a Bibliát ma már felesleges, nekünk a saját korunk és világunk felé kell fordulni vele. Az üdvszerző cselekedetek szükségtelenek, ma is csak kegyelemből, azaz Sola Gratia igazulhatunk meg.

Elmondta, míg Luther korában a búcsúcédulák, az ereklyék hozták az üdvöt, a nép elgondolásában a kegyelemmel szemben, ma akár a vallásos teljesítmény is lehet egy hamis üdvösségszerző próbálkozás. – Sokszor épp a kálvinizmusunk, vagy épp luteránus voltunk lesz a bálványunk. A reformáció folyamatos önvizsgálatra késztet!

A liturgia végén kötetlen beszélgetéssel és falatozással maradtak közösségben a két protestáns gyülekezet hívei.