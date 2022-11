Laczkovits-Takács Tímea, a városrész önkormányzati képviselője úgy gondolta, a szinte feledésbe merülő régi hagyomány felelevenítésével az itt élők közösségi élmény részeseivé is válhatnak.

A ménfőcsanaki disznótorra jó alkalom kínálkozott a Bezerédj-­kastély udvarán kilencedik alkalommal megrendezett kézműves- és termelői piac mellett. Még nagyon sírós, szomorú volt az idő, amikor a százhetven kilogrammos malacot elkezdték pörzsölni, mosni, tisztítani az udvaron a nézők szeme láttára. Nemcsak fiatalok nézelődtek, az idősebb korosztályból is sokan élvezettel figyelték a szakszerű munkát. Arról beszéltek egymás között, milyen ügyesen bánik a késsel a böllér, náluk is elkelne az ilyen szakember. S mint mondták, soha nem késő, mindig lehet valami új fogást tanulni a feldolgozás során is. Itt-ott azért még tartanak disznóvágást, vagy legalább megvesznek egy fél disznót, amit feldolgoznak. Azt mondják, annak jobb íze van, mint a boltinak.

– Én örültem neki, hogy megszervezték ezt a disznótort, mert kezd kihalóban lenni. Sokan nem is tudják, honnan van az a hús, amit megfőznek ebédre. Már nem annyira jellemző a falvakban sem, hogy disznót ölnek. Nem nagyon lehet hallani hajnalban, hogy visítanak az állatok, de azért még néhányan ragaszkodnak a szokáshoz – állapította meg Molnár Balázs böllér.

– Régen egy nap alatt dolgozták fel, most már fél nap alatt is megvagyunk vele, sőt, a mosogatás is kész. Szakszerűen végezzük a feldarabolást, modernebb eszközökkel, darálóval, töltővel gyorsan megy a feldolgozás. Én még öregapámtól tanultam a fogásokat, az évszázados hagyományokat örökítve. Mindenki másképp leste el az őseitől a munka menetét, és a receptek is mindenkinél másként öröklődnek. Azt mondják, ahány ház, annyi szokás. Mindenkinek más a szája íze. Én régi recept alapján dolgozom. Ha magunknak készítem, úgy fűszerezem, ahogy én szeretem, de ha máshova hívnak vágni, akkor mindenki befűszerezi magának – árulta el a szakember, akinek a beszélgetés közben is járt a keze. A zsírszalonnát aprította, hogy minél előbb tudják sütni a zsírt. A friss töpörtyűt, a májas és véres hurkát, kolbászt, a disznósajtot frissiben jó enni. A kisült zsírból vihetett, aki akart.