Boros Marcellt a betegsége miatt sokáig piszkálták, de úgy tűnik, erre is van ellenszere. Dalba foglalja érzéseit, rapszerzeményei által pedig megismerhetjük különleges személyiségét. Marcell akkor is bátorságáról tett tanúságot, mikor kiállt az ország elé, és az X-Faktor színpadán megmutatta tudását, sőt, egészen a második élő show-ig jutott. Már általános iskolás korában is a zenében talált megnyugvást, két éve ír saját dalokat. Adódik a kérdés, honnan jött a gondolat, hogy megméresse magát.

– Először csak kicsiben gondolkoztam. Szerettem volna, hogy minél több emberhez eljusson, amit képviselek, emellett szerettem volna szakmai visszajelzést is kapni arról, hogy van értelme annak, amit csinálok – kezdte a 17 éves fiú, akit az egyik mentor igazi példaképként jellemzett.

Az eredményei pedig megerősítik azt, melyet egy alkalommal Marcell nyilatkozott, „megéri harcolni az álmokért”.

Megéri harcolni az álmokért, mondta Boros Marcell. Nagyon izgalmasnak tartotta a felkészülést.

Fotós: Szabó Gábor / Forrás: RTL Klub

– Ehhez tartom magam. Engem mindig a kitartásom és az álmaim vittek előre az életben. Most kezdem még csak igazán felfogni, ami velem történik, és hálás vagyok azért, hogy vannak emberek, akik rajonganak értem, felnéznek rám. Úgy érzem, kicsit nehéz dolgom van, mivel szeretném, hogy fennmaradjon ez az imázs, emellett igyekszem kiélvezni ezt a helyzetet és megújulni bizonyos dolgokban. Nagyon izgalmas volt a felkészülés. Minden az újdonság erejével hatott rám. Kész érzelmi cunami volt a színpadon állni – tette hozzá.

Marcell a tehetségkutató során átélt legjobb élményéről is beszámolt.

– Az élő show-s csapatból kivétel nélkül mindenki hamar a szívemhez nőtt, ezért a legjobb élménynek azt mondanám, hogy a barátaimmal élhettem meg ezt az egészet – emelte ki.

A fellépések által nemcsak a színpadon, az életben is magabiztosabb lett, fejlődött az előadásmódja. Hatalmas eredménynek tartja, hogy ilyen messze eljutott az országos tehetségkutató versenyben. A fiatal a terveibe is beavatta a Kisalföld olvasóit: – Szeretnék a jövőben is a zenével foglalkozni – mondta az elképzeléseit illetően, de nem akarja előre lelőni a poént. Marcell végül hozzátette: – Én a saját érzelmeimből és az engem körülvevő világból merítek ihletet. Üzeneteket szeretnék átadni, és az embereken áll, hogy mit vesznek ki azokból.



