Egy éven át edzettek együtt

„Már tavaly szerettem volna ott lenni a női mezőnyben a hazai serpaversenyen. Apu sok felvételt mutatott az Eger melletti viadalról, s láttam, milyen lelkesen készült a megmérettetésre. Egy éve azonban a futam előtt bő másfél hónappal tudtam volna csak nekiállni edzeni, így elfogadtam a tanácsát, hogy ennyi idő kevés a felkészítésre” – kezdte Tóth Fanni. A civilben szakácsként dolgozó ifjú hölgy kis túlzással a serpafutam másnapján szaván fogta édesapját tavaly október végén.

„Megígérte, hogy együtt erősítünk a Nagy-Egedre. Az egészséges életmód, a fittség engem is régóta érdekel, de ahhoz, hogy 20 kiló súllyal a hátamon leküzdjem a 300 méteres szintkülönbséget, komolyan kellett vennem az edzéstervet” – folytatta Fanni.

Az erős láb az alap

„Tavaly ősszel sok-sok lépcsőzéssel kezdtünk. Idén tavasszal ezt már 10–15 kilónyi súlyokkal tettük. Mint a legtöbb sportnak, a teherhordásnak is a minden fájdalmat bíró, erős láb az alapja. Idővel egyre több időt fordítottunk a törzs erősítésére, nyáron pedig már a családi vakációt is a serpaversenyhez igazítottuk. A Mátrában próbáltuk a körülményeket megidézni. Sőt, különleges kihívásokat is kerestünk, például hat órán át tartó éjszakai túrát is teljesítettünk a Bakonyban” – vette át a szót Sándor.