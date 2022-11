A fertőszentmiklósi népfőiskola nagy múltra tekint vissza. Több évtizeden keresztül dr. Istvánffy Miklósné dr. Horváth Katalin helyi gyermekorvos vezette, de januárban átadta az irányítást.

– Az előadásainkkal, amelyek főként az idősebb korcsoportnak szólnak, olyan lehetőségeket szeretnénk biztosítani, ahol a helyiek találkozhatnak egymással és kikapcsolódhatnak. Igyekszünk egyházi témákat is hozni, hiszen a szervezetünk katolikus vonatkozású. Továbbá célunk a település fiatalságát mozgósítani, így tervezünk olyan programokat is, amelyek számukra is informatívak – mondta el lapunk érdeklődésére Márk Orsolya, az egyesület elnöke.

A Fertőszentmiklósi Népfőiskola Egyesületnek a katolikus népház ad otthont, ahol novembertől decemberig két-három hetente várják az előadások az érdeklődőket, hétfőnként 18 órai kezdettel.