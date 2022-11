Kifizette adósságait, vállalkozni kezdett és nagyon élvezi a munkáját.

Szinte egész nap dolgozna, mert addig legalább nem érzi egészségügyi problémáit. Arca kisimult, lassan szorongása is oldódik.

Mindig jó érzés rászorulón segíteni, de azt még jobb látni, hogy a támogatás révén jobban tud boldogulni az életben. Néhány napja telefonon hívta fel szerkesztőségünket Kállainé Nagy Mónika, akinek olvasóink jóvoltából 200 ezer forint segítséget vittünk az ősszel. Úgy érezte, még egyszer meg kell köszönnie, mert attól a naptól fogva szinte varázs­ütésre megváltozott az élete. Még ha egészségi állapotában nem is történt változás, sokat jelent neki, hogy rendbe jött anyagilag.

Ismét felkerestük Mónikát, mi is történt vele.

– Szeptember 26-án, amikor már teljesen reménytelennek láttam a helyzetemet, váratlanul megérkezett az alapítvány támogatása. Nem felejtem el ezt a napot, hiszen édesanyám születésnapja. Olyan fordulópont volt az életemben, amire nem is számítottam. Előtte minden rosszul sikerült, de attól a naptól kezdve akármit csináltam, jó vége lett – mesélte derűsen, kisimult arccal a négygyerekes, sokat nélkülöző, küzdő fiatalasszony.

– Már éppen csak mintegy 50 forint volt az egész vagyonom, így hihetetlenül jókor jött a segítség. Először is vásároltunk a nagyfiammal egy kis elemózsiát a családnak, aztán elmentünk a szolgáltatókhoz, kifizettem minden tartozásomat. Ezután maradt körülbelül húszezer forintom. Gondoltam, hogy ha ilyen szerencsém van, bemegyek egy lottózóba. Sosem játszottam még, nem is tudtam, mit kell csinálni, de nyertem párszor tízezer forintot az egyik játékkal – emlékezett vissza Mónika a szerencsés napra.

"Előtte minden rosszul sikerült, de attól a naptól kezdve akármit csináltam, jó vége lett."

– Arra gondoltam, most van egy kis pénzem, lesz, ami lesz, belevágok, vállalkozó leszek. Beszéltem egy könyvelővel, megcsináltattam a vállalkozói igazolványt. Szerencsére a négy gyermek után adókedvezményem is lesz. Ételfutárcégeknél vállaltam munkát a huszonegy éves kisautómmal. Az volt az álmom, hogy autóval dolgozhassak. Nagyon szeretem, egész nap mennék. Amíg dolgozom, addig nem veszem észre a betegségeimet. Visszajött az életkedvem, fizikailag és lelkileg is sokkal jobban vagyok. Az a kis segítség elég volt ahhoz, hogy teljesen megforduljon velem a világ! Talpra tudtam állni, kihúzott abból a gödörből, amiben másfél évig voltam – nyugtázta boldogan a fiatalasszony.