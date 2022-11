Kiskert program indul Győr-Moson-Sopron megyében a Ma­­gyar Nemzeti Vidéki Hálózat, az Agrárminisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a győri önkormányzat, az Egészséges Városok projekt, a ZöldGyőr, valamint a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete együttműködésében.

Ha jól működik, akkor lehet még nagyobbat álmodni: a többi megyére is ki lehet terjeszteni a kezdeményezést. Nagykutasi Viktor, a győri kertbarát-egyesület vezetője ezért dolgozik.

Évek óta dédelgetett álma: az egész megyében segítené azokat, akik kertészkedni kezdenének vagy szakszerűbben művelnék területüket.

– Miért most jött el a program ideje? – kérdezte lapunk Nagykutasi Viktor kertész-szakírót.

– Egyre többen kezdenek el kertészkedni. A Covid alatt a szabadidő hasznos eltöltéséért, most pedig sokan kényszerből kezdik el művelni a kertjüket egy kis keresetkiegészítés vagy megtakarítás reményében. Győr környékén azt tapasztaljuk, hogy fiatalodik az egyesületünk. Már nemcsak a nyugdíjas korosztály, hanem a fiatalabbak is megjelennek. Sokan örökölték a kertet, próbálnak nulláról elindítani valamit, de nincs meg a tudás, amivel el tudják kezdeni a gazdálkodást, vagy sok esetben a meglévő tudás elavult. Olyan mértékben megváltozott a klímánk, hogy a gyakorló szakemberek is napi szinten tanulják újra a szakmát és próbálnak alkalmazkodni a feltételekhez. Itt naprakésznek kell lenni. Ha van tudásbázisunk, szakembereink a csapatban, akkor ezt az egész megyében tudjuk hasznosítani, ezért szélesítenénk a programot – mondta Nagykutasi Viktor.

Előadásokkal, tanácsadással, tanulmányutak szervezésével, oktatófilmek készítésével tervezik segíteni a kertészkedőket. A győri kertbarátklub honlapján jelennek majd meg az infor­mációk. – Győr, Sopron, Kapuvár és Szany a legnagyobb helyszínünk, de bárhova elmegyünk, ahova hívnak bennünket – mondta a szakember. – A falugazdászok viszik a program hírét a településekre. Segítségükkel keressük azokat a kertészkedni szerető közösségeket, amelyeket a programmal támogatni tudunk. A könyvtárostól a jegyzőig, hobbikertészek vagy kistermelők is kérhetik segítségünket. Várjuk őstermelők, kertészek jelentkezését is, akik megosztják tapasztalataikat. Egy-egy településre akkor tudjuk elvinni a programot, ha van ott 8–10 érdeklődő.

Az első program november 15-én 14 órakor lesz Győrben, a városháza dísztermében. Köszöntőt mond dr. Szálasy László, a környezetvédelmi bizottság elnöke, a program házigazdája pedig Nagykutasi Viktor lesz. A nyitó előadást Szabó József kertészmérnök, a Green Mérnök kft. ügyvezetője tartja „Zöld városok, virágos kertek…” címmel. Időszerű témák is sorra kerülnek, a kártevők csapdázásáról, a biológiai védekezésről, valamint az aszály rovarkártevőkre gyakorolt hatásáról. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat szakmai együttműködő partnerként vesz részt a programban. A rendezvények keretében kézművesek, termelők mutatkoznak be, akik megosztják gazdálkodási tapasztalataikat a jelenlévőkkel. A programokra minden kiskerttulajdonost és növénykedvelőt várnak. Bővebb információ és jelentkezés az [email protected] e-mail-címen.