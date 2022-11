Amikor az anyósa megmutatta neki a rokonok nyughelyét, úgy érezte, mintha ezzel a történeteiket és a sírhelyek gondozását is ráhagyományozta volna. ­

– A gyermekeimmel is beszélgetünk az előrement ősökről. A családi történetbe való beavatás, a történeteik elmesélése tompíthatja a veszteség fájdalmát is. Az élet végességének tudata hasznos, ha beépül már gyermekkortól. Aki megszületik, az meg is hal, a kérdés, hogy mennyit kapunk az Úristentől.

„Az idő majd begyógyítja” – ez egy olyan üres közhely, amitől tapasztalata szerint a gyászolók nagyon idegesek tudnak lenni. A veszteség annyiféle, ahányfélék vagyunk, de a szakember úgy látja, optimális esetben valóra válik Orvos-Tóth Noémi gondolata: a gyász nem szűnik meg, de az élet körülnövi.

– Ez az, amihez időt kell adni magunknak. Ott marad, csak nem okoz olyan fájdalmat, mint a kezdeti időkben.

Hasonlóan felháborító gondolat a gyászolók számára, hogy valami jóra vezet a fájdalom, ez mégis így van. Úgy hívják: poszt­traumás növekedés.

– A prioritás megváltozik: az igazán fontos dolgokra figyel az ember. Mi ez, ha nem gazdagodás? Persze ezt az árat senki nem szeretné megfizetni a bölcsességért. Nem kérjük a jó Istentől, de kapjuk ezt a tanítást. Megmutatja benne, hogy bármi történik velünk, jót akar. Ez ad reményt, hogy sohasem tart egy mélység örökké.

Tapasztalata szerint azoknak nehéz szembesülni ezzel a nappal, akik még a gyászfeldolgozás folyamatában vannak. Nem tudták elfogadni, hogy valóban eltávozott a szerettük, mert friss a veszteségük vagy elakadt a gyászfolyamat. Ez utóbbiban kínál segítséget a Napfogyatkozás Egyesület sokféle olvasnivalója, segítő körei.

Hallgassa meg e heti podcastünket, ha kíváncsi rá, hogyan emlékezzen az, akinek nincs módja sír mellett megállni, vagy honnan ismerni fel azt, ha valaki elakadt a gyászában.