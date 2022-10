Az egyesület 2019 óta várja soraiba a természetszeretőket, tagjaik között mára több bronzjelvényes túravezető, útjelzővezető van.

Céljuk a szabadidő hasznos, szervezett eltöltése, illetve szűkebb régiónk, a Sokorói-dombság rejtett kincseinek megismertetése.

A tanfolyamokon a résztvevők megismerhetik a turistaetikettet, a domborzat- és tereptant, elsajátíthatják a térképek használatát.

– Nyilvános túráink tervezése során fő szempont, hogy alap edzettségi állapotban, életkortól függetlenül tudjanak csatlakozni hozzánk az érdeklődők. Évente 20–30 alkalommal szervezünk egynapos programokat – mondta el lapunknak Miczindorf Éva túravezető.

A szervezők évek óta képzik saját magukat is, tanfolyamokon szerzett tapasztalataikat adják tovább. Azt mondják, sokan indulnak útnak a megyében, viszont a környéken korábban nem volt számukra tanfolyam, pedig igény lett volna rá. A túratanfolyamokon a résztvevők megismerhetik a turistaetikettet, a domborzat- és tereptant, elsajátíthatják a térképek használatát. Térképi jeleket, digitális térképeket tanulmányozhatnak, és tapasztalatokat szerezhetnek a túrafelszerelések összeállításáról és használatáról, valamint az elsősegélynyújtásról.

Fotós: Huszár Gábor

– Gyakorlati oktatásaink során az elméletben megtanult tájékozódási módszereket alkalmazzuk terepen, csoportosan és egyénileg. A tanfolyam végén a korábban tanultakat felhasználva éjszakai túrára és záróvizsgára is van lehetőség. A hazai domborzati és időjárási viszonyok között, ha valaki alap tájékozódási ismeretekkel rendelkezik, nem tévedhet el. Ezeket az alapokat kell mindenképpen elsajátítani egy ilyen tanfolyamon, hogy magabiztosan indulhassunk ki a természetbe – fogalmazott Eigner László túravezető.

A tanfolyamokat elsősorban 16 év felett ajánlják, felső korhatár nincs. Túráikon a legkisebbektől az idősebb korosztályig sokan vesznek részt. A túravezetők vallják: az a legszebb ebben a sportban, hogy sosem késő elkezdeni, és mindenki az edzettségi állapotának megfelelően találhatja meg a számára optimális, szervezett utakat.

A jövőben az egyesület még több túrát tervez, tavasztól pedig többnapos túrákat rendeznek majd határainkon túlra is. A fiatalabb korosztályt is szeretnék megszólítani, s majd természetjáró tábort is szerveznének.