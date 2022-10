Mivel az anyakönyvi hivatal és a rendezvényszervező iroda is nyitva tartott az eseményen, akár a házassági szándék bejelentésére és a szervezés első lépéseire is volt lehetőség.

Szakál Gergőt és Áder Anitát nem az első felindulás hozta be az utcáról, már hét éve alkotnak egy párt.

Árat senki sem tud mondani

– A helyszín egy rendezvénysátor lesz, mert nem tudtuk elképzelni magunkat étteremben. Azért jöttünk, hogy ötleteket gyűjtsünk, hogy ebben a környezetben mi az, ami megvalósítható. Százhúsz fő körül tervezzük a létszámot. Van bennünk egy kis félsz a költségektől, mert egyik szolgáltató sem tudott konkrét árat mondani, illetve fenntartják a változtatás jogát – árulja el Áder Anita.

Kisebb, elegáns, nyári lagzik

– A dekorációnál az elegáns, letisztult stílust keresik a párok – mondja Nagy Diána, a La Vida Design családi vállalkozás dekoratőre. – A vintage most már kevésbé megy, kivéve, ha a helyszín nagyon rusztikus. Nyolcvan fő körül van egy átlagos lagzi. Április végétől szeptember végéig tart a szezon, továbbra is a nyár a sláger, de a szerződéseket, foglalásokat már január-­februárig meg szokták kötni. – A virágok nyolcvan százaléka import, nagyot ugrott az áruk. Ezért nem is tudunk fix költséget mondani az árfolyam-­ingadozás miatt. Dia édesanyjával, Forgács Erikával egy őszies asztalt álmodott a kiállításra, hogy harmonizáljon a helyszín aranyszíneivel és az időjárással is.