A Toyo SnowProx a prémium kategóriás Toyo japán márka téli gumija, mely minden korábbinál nagyobb népszerűségnek örvend. A márka abroncsainak színvonalára tökéletes példa, hogy nem kisebb autógyártók szerelik velük autóikat, mint az Audi, a Lexus, a Toyota vagy például a Nissan. A céget Japánban alapították 1945-ben, majd 1966-ban hoztak létre képviseletet az Egyesült Államokban. A 80-as évektől már az amerikai autósportok területén is meghatározó szereplőként van jelen a Toyo.

7 fok alatt félre a nyári gumival!

Bár minden évben emlékeztetnek erre a szakemberek, mégis sokan az utolsó utáni napon kérnek időpontot a gumishoz. Nemcsak azokra igaz ez, akik autójukat hosszútávon használják nap mint nap, és nem szeretnék a téli abroncsot a még meleg aszfalton koptatni. Azok az autósok is szeretnék minél tovább kihúzni nyári gumival, akik csak városon belül autóznak, akár mindössze néhány kilométert naponta. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy amint 7 fok környékére hűl a levegő, úgy feltétlenül ajánlott a téli gumi felszerelése.

A Toyo SnowProx optimális teljesítményével és megfizethetőségével remek alternatíva lehet azoknak, akik nem kívánnak vagyonokat költeni a téli szett beszerzésére.

Csak az összetételen múlik?

A nyári guminak már neve is arra utal, hogy kifejezetten a meleg aszfaltra javasolt. Aligha képzelhető el biztonságos közlekedés vele már csak az első hidegebb napokon is. A magas szilika tartalommal rendelkező téli abroncsok viszont annál inkább ajánlottak. A hideg burkolaton is optimálisan viselhető gumik sajátos felületi kialakítással igyekeznek biztosítani a megfelelő tapadást és az aquaplaning elleni védelmet. Mindkettő fókuszba kerül, ahogy az őszi esők elindulnak. A mély bordák és a sűrű lamellák elmaradhatatlan elemei a téli gumiknak, és ezzel a Toyo SnowProx S943 gyártója is tisztában van.

Toyo SnowProx: a szakértők a körültekintésre is felhívják a figyelmet

Ahogyan a téli gumi kiválasztásakor, úgy egyéb esetekben is fokozott figyelmet érdemes fordítani arra, miként cselekszünk. Az autó rendszeres karbantartása, a szervizelés legalább olyan fontos, mint az, hogy miként reagálunk a közlekedési szituációkra. Valószínűleg találkoztál már olyan helyzetekkel, amikor más helyett is neked kell gondolkodnod. Sajnos a Toyo SnowProx tapasztalatai is azt mutatják, hogy a balesetek hátterében a meggondolatlanság és a sebesség nem megfelelő megválasztása áll. Nyáron a jó idő, a szabadság, vagy éppen a forróság sarkallnak felelőtlenségre, télen pedig a nem megfelelően felszerelt autó sodorhat balesetbe. Szerencse, hogy ott van az a bizonyos emberi tényező, amit oly sokszor emlegetünk.

Toyo SnowProx: teljesítmény és körültekintés a biztonság titka!

A klímaváltozás ugyan hazánkra is hatással van, de alapvetően nem állíthatjuk, hogy a téli közlekedési viszonyokra ne kellene felkészülni. Különösen fontos a téli gumi használata akkor, ha gyakran indulunk útnak korán, hegyvidéken élünk, vagy egyszerűen a külterületi közlekedés képezi a mindennapok részét. A Toyo SnowProx kitűnő alternatíva azoknak az autósoknak, akiknél aktuális lett a korábbi szett lecserélése, és ár-érték arányban optimálisan teljesítő márka mellett döntenénk.

A téli hónapokban különösen fontos, hogy az autó minden tekintetben átnézésre kerüljön. A szervizelésen nem ilyenkor kell spórolni, mint ahogyan az egészségügyi felszereltségre és egy meleg pokrócra is ajánlott ügyelni. A biztonság kiemelt jelentőséggel bír, hiszen mindenki meg kíván érkezni úti céljához. A Toyo SnowProx abban nyújt segítséget, hogy ezt optimális feltételekkel, megfizethető áron biztosíthasd az autó télre történő felkészítésekor.