2015-ben szervezték meg először az Európai Diáksport Napját, amelyhez a következő évben húsz ország csatlakozott. 2019-ben már negyvennégy országban 3–3,5 millió gyerek sportolt az Európai Diáksport Napján. A 2022/2023-as tanévben meghirdették a Magyar Diáksport Napját. A Páli Szent Vincében az iskola testnevelés-­munkaközössége szervezte meg a sportprogramokat. Az 5–6. évfolyam az iskola tornatermében gyülekezett, majd Biró Péter intézményvezető megnyitója és a bemelegítés után a Galaxy akrobatikus rock and roll csapatának bemutatóját nézhették meg a tanulók. Az eső miatt öt helyszínen folytatódott a sportolás. A tornateremben kosárlabda-mérkőzések zajlottak, gyógytestnevelési gyakorlatokat, kooperációs feladatokat végeztek, illetve egy olimpiákkal kapcsolatos totót is kitöltöttek a diákok.

A 7–8. évfolyamosok a városi tornacsarnokban töltötték a délelőttöt. Ők is láthatták a rock and roll bemutatót, majd labdarúgó-mérkőzéseken, kosár- és kézilabdameccseken mérték össze tudásukat. 2022 méter futást is teljesítettek a gyerekek és a pedagógusok.