Szakállas agáma, csiga, kígyó, sündisznó, vagyis nem csak a hagyományos társállatok képviselték magukat a rendezvényen.

Man-cs-őr Életmentor Segítő Alapítvány „bátorságpróbáján” az összes állatot megismerhették, sőt meg is érinthették a gyerekek és a felnőttek egyaránt.

Kiderült, hogy a kígyó bőre nem nyirkos, az agámák pedig imádnak mozdulatlanul napfürdőzni az ember vállán.

- A munkánkkal elsősorban a felelős állattartásra szeretnénk felhívni a figyelmet – mondta el Blahó Katalin, az alapítvány elnöke. – Nekünk nincs olyan nagy telephelyünk mint a menhelynek, így elsősorban arra fókuszálunk, hogy segítsük az állatok családban maradását. Tehát ha probléma van egy állattal, vagy a gazdik nem tudják, hogyan viszonyul majd a kutya a születendő gyerekhez, segítünk abban, hogyan lehet ezeket megoldani.

Az Alapítvány látványos őrzőkutyás bemutatót is szervezett, valamint nyílt tanítási órát is tartott a menhelyi kutyusoknak. A Győri Állatmenhely minden lakója kiélvezte a csodás októberi napsütést, volt, akit többször is elvittek sétálni.