A kistérség életében nagy lépés az egészségmegőrző program – emelte ki Pető Péter, a megyei közgyűlés alelnöke, aki szerint példaértékű ez az új szemléletmód, különösen most, ebben a nehéz gazdasági helyzetben, a vállalkozás és az önkormányzat részéről is. Hozzátette: a programnak az egészségmegőrzés mellett társadalomépítő küldetése is van.

Dr. Futó Zoltán háziorvos is üdvözölte a kezdeményezést, mert mint elmondta, a járvány jelentősen szűkítette a lehetőségeket, ahogy a jelen gazdasági helyzet is ezt tovább fokozta. A szakember nagy örömmel vesz részt a programban, mely által az érintettek állapotának romlása megakadályozható és a betegségek kockázata is csökkenthető.

Barna Péter, Károlyháza polgármestere arról beszélt, hogy végeztek egy felmérést, ami igazolta, hogy a helyiek szívesen elmennének a fürdőbe, ha lenne szállítási lehetőség. Ezért is biztosítja az önkormányzat térítésmentesen a falubuszt, a rászorulóknak pedig további támogatást is nyújtanak szükség esetén. Rongits Attila fürdővezető Vizsy Ferenc marketingvezetőnek mondott köszönetet a program kidolgozásáért.

– A programmal mindenki nyer, de legfőképpen akinek az egészségét szolgálja – húzta alá a fürdővezető. További települések csatlakozását várják.