– Az Egészséges, emberibb környezetért, Virágos Sopronért programsorozatunk egyik része az októberi temetői munka. Tiszteljük és megbecsüljük az élőket, foglalkozunk lelki és egészségügyi kérdésekkel, de azokra is gondolunk, akik már nincsenek közöttünk – mondta Horváth Sándor nyugalmazott főkertész, aki több mint tíz éve szervezi az önkéntes temetői munkát.

– Olyan neves soproniak sírját tesszük rendbe ilyenkor, akik példamutató életet éltek, tettek valamit a városért, de már nincsenek hozzátartozóik, vagy nagyon messze, távoli országban élnek, ezért elhanyagolt a nyughelyük – tette hozzá, és azt is elmondta, hogy néha olyan sírokra is rábukkannak, amelyekről idáig nem volt tudomásuk.

Örömmel tapasztalja, hogy sokéves önkéntes munkájuk eredményeként a sírok kevésbé elhanyagoltak, mint a kezdetekkor. Mások is odafigyelnek rá, gyakran iskolák tanárai és diákjai közösen teszik rendbe egy-egy nagy előd nyughelyét.

Az önkéntesek múlt héten a Szent Mihály-temetőben, ezen a héten pedig az evangélikus sírkertben szorgoskodtak. Fotó: Szalay Károly

Amíg bírok, jövök

Dr. Varga Mária növényvédelmi szakember a kezdetektől a csoport oszlopos tagja. Vannak sírok, amiket nemcsak ebben a kiemelt időszakban, hanem egész évben gondoz. Ilyen például Wälder Józsefé, aki Sopron híres főmérnöke volt, ő készítette el 1905-ben a város első szabályozási tervét.

– Mélyen tisztelem a múlt értékeit, és szeretném megőrizni az utókor számára is. Olyan emberek sírjait vesszük sorra, akik sokat tettek Sopronért. Fontos, hogy méltón emlékezzünk rájuk, ezért amíg menni tudok, addig jövök és segítek a temetői munkában – mondta.

Becsülik a múltat

Cséry Katalin idegenvezetőt is az önkéntesek között találtuk. Említett néhányat az evangélikus temetőben pihenő elődök közül, akiknek síremlékét kiszabadították a gazok, gyomok szorításából.

– Itt nyugszik például Tolnai Vilmos nyelvész, irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Ugyancsak itt van eltemetve Papp József, a soproni evangélikus tanítóképző tanára, valamint Vargha Gyuláné Szász Póla református költő, műfordító, egyházi publicista, a Bethánia egylet megalapítója. Ők valamennyien olyan személyek, akiknek érdemes megismerni az élettörténetét is, ezért temetői sétákat szeretnénk szervezni a közeljövőben – mondta az idegenvezető.

S hogy miért vesz részt ebben a nemes, de fárasztó munkában? Azt mondja, azért, mert a temetőin látszik meg, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját.

Temetői nyitva tartás Mindenszentek és halottak napja közeledtével hosszabb nyitva tartással várják az emlékezőket a sírkertek. A Szent Mihály-temető október 29–30-án, szombaton és vasárnap 7–19 óráig, október 31-én és november 1–2-án, hétfőtől szerdáig 7 és 20 óra között tart nyitva. A temetőbe gépkocsival október 29-én, szombaton 8 és 17 óra között lehet behajtani 500 forintos térítési díj ellenében (mozgáskorlátozottaknak ingyenesen), október 30-tól november 2-ig nem engedélyezett a behajtás. (A temető az ünnepeket követően, november 3-tól már az őszi üzemrend szerint, 7–16 óráig lesz látogatható.) A Balfi úti evangélikus temető október 29-től november 1-jéig 7-től 21 óráig tart nyitva. A sopronbánfalvi temető az ünnepek alatt 7–20 óráig látogatható, november 3-tól pedig 8–18 óráig.





Fotó: Szalay Károly

Mások is odafigyelnek a sírokra, gyakran tanárok és diákjai közösen dolgoznak.