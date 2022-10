Győr

Ketten és külön

10. 07., péntek, 17.00

Kisfaludy Károly Könyvtár (Baross Gábor út 4.)

Szabó T. Anna költő és Dragomán György író Ketten és külön című irodalmi párbeszédét hallgathatják megy az érdeklődők. Mire jó a szépirodalom? Szabó T. Anna 30 éve van a költői pályán, ebből az alkalomból jelent meg legújabb verseskötete az idei Ünnepi Könyvhétre Vagyok címmel. A líra mellett a novellán és drámán át a gyerekkönyvig sokfélét írt, mégis mindig új válaszokat keres a kérdésre – ahogy Dragomán György prózaíróként szintén. Közös estjükön mesélnek és felolvasnak, személyes és kitalált történeteikkel keresik az elbeszélhetőség határait és a belső szabadság lehetőségeit, miközben műhelytitkokra is fény derülhet.

A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött! Jelentkezés: [email protected]

Újvárosi esték

10. 07., péntek, 19.00

Menház (Kossuth Lajos u. 24.)

Simon Márton & iamyank ad izgalmas, zenével fűszerezett műsort. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött! Regisztrálni a [email protected] e-mail-címen lehet.

Simon Márton költő, slammer – az utóbbi tíz évben három verseskötete jelent meg: Dalok a magasföldszintről, Polaroidok és Rókák esküvője. Idén az ő válogatásában jelent meg a Helikon Zsebkönyvek sorozat 99. kötete 99 magyar vers címmel. iamyank zeneszerző, producer – munkáinak jellegzetessége elsősorban semmibe révedő, pozitív melankóliába süppedő hangulat és a néhol barátságos, néhol hűvös zenei szövetek összessége. Az utóbbi években a klasszikus zenei hagyományok és konceptuális ambient felfogás közös nevezőit kutatja. Simon Mártonnal közös fellépéseik során bátrabb, határozottabb mozzanatokkal igyekszik önmaga és a kiszámíthatóság kontrasztjaként funkcionálni.

Az Úr komédiása – Egy színészi pálya szakrális stációi

10. 07., péntek, 16.00

Brenner János Hittudományi Főiskola (Káptalandomb 7.)

A Katolikus Kulturális Hetek keretében, Assisi Szent Ferenc emléknapjához kapcsolódva érdekes és rendhagyó találkozás Bakos-Kiss Gábor Jászai Mari-díjas színművésszel, a Győri Nemzeti Színház igazgatójával.

Az előadás megtekintése ingyenes. A szervezők szívesen veszik a részvételi szándék előzetes jelzését: [email protected] , +36-30/255-1363

Zenei világnap – ünnepi hangverseny

10. 08., szombat, 17.00

Egyetemi hangversenyterem (zsinagóga)

Program:

Győri Pedagógus Énekkar: H. L. Hassler: Ünnepre jöttünk, A. Scandello: Nyáron inni kútból kell, W. A. Mozart: Drága szempár.

Oláh Margit zongoraművész: J. Brahms: A-dúr intermezzo Op. 118, Liszt F.: 42. Zsoltár,

E. Grieg: Notturno.

Győri Pedagógus Énekkar: Kodály Z.: A szép énekszó múzsájához, J. Brahms: Szép május édes álma, J. Haydn: Tavasz kórus az Évszakok c. oratóriumból.

Oláh Margit zongoraművész: F. Schubert: Gesz-dúr impromtu, Op. 90 Sz., Sz. Rachmanyinov: Elégia, Op. 3.

Győri Pedagógus Énekkar: Halmos L.: Jubilate Deo, Bárdos L.: Tiszai dallamok.

Vezényel: Katona Tibor. A műsort vezeti: Horváth Ferenc.

A belépés díjtalan!

Kerékpáros GYŐRKÖR ‒ Impressziók Győrről két keréken

10. 08., szombat, 10.00

Városház

Győrt kerékpárról, kerékpárral is érdemes felfedezni! Tervezett útvonal: a Belvárosból indulva Újváros‒Sziget‒Révfalu‒Belváros. A túra tervezett időtartama: 2 óra. Részvételi díj: 4000 Ft (tour guide szettel), diák, nyugdíjas: 3000 Ft. A program saját kerékpárral vagy előzetesen bérelt kerékpárokkal vehető igénybe. További információk a túráról és az útvonalról, és regisztráció: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Egy csepp Itália Győrben

10. 08., szombat, 15.00

Esterházy-palota

Ezen a sétán Itália nyomait, emlékezetét idézzük meg. Megmutatjuk azokat az emlékeket, amelyek a folyóparti városba idézik az olasz életérzést, hangulatot, egy csepp Itáliát varázsolnak Győrbe!

A program részvételi díja: 4000 Ft, diák, nyugdíjas, pedagógus: 3000 Ft.

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges! Bejelentkezés: [email protected], vagy telefonon: +36-30/294-9174.

Mosonmagyaróvár

Hallgass a sorok között

10. 07., péntek 18.00

Flesch-központ

Ismét együtt hallgatásra várja a nézőket az ötletgazda Alasztics Balázs és vendége, Zemplenszkyné Rujder Éva. Ahogy azt megszokhattuk most is a zene és a vers lesz a főszereplő. A vers és a zene mellé társul a már szintén megszokássá váló kötetlen, baráti beszélgetés is. A rendezvényre a belépés díjtalan, minden zenekedvelőt szeretettel várunk!

Sokorópátka

Búcsúi zarándokmise Böjte Csabával

10. 08., szombat, 11.00

Kőhányási utca

Búcsúi ünnepi beszédet mond Kara Ákos országgyűlési képviselő. A búcsúi kenyér megáldása. Közreműködik a Titi Ifjúsági Fúvószenekar.

14.00 Négyméteres Szent Korona-installáció a templomkertben.

20.00 Búcsúi táncház a kultúrházban.

Pedró langalló és italok várják az érdeklődőket. Adománygyűjtés a Sokoró Kapujára, székely kapura.

Levél

XVII. Civil Nap

10. 08., szombat, 10.00

Kultúrház és Fő utca

A nap témája: Füstbe ment terv. A házigazda a Levél Községi Tűzoltó Egyesület.

10.00 Bábukavalkád – Szalmabábuk kihelyezése a Fő utca különböző pontjaira.

15.00 Levéli Civil Placc Teátrum – A csapatok vidám műsorai a bábuknál.

16.00 Civiliáda – vidám vetélkedő a „civilek” csapatai között.

18.00 Civilmulatság. Zenét szolgáltat: Bagonyi László.

Fertőd

Dumaszínház

10. 07., péntek, 18.00

Fertődi Művelődési Ház és Szabadidőközpont (Bartók Béla u. 5.)

Kovács András Péter önálló estje Anyósülés címmel, műsorvezető: Szabó Balázs Máté. Jegyár: 4590 Ft-tól. Jegyek kaphatók a helyszínen és a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon. +36-20/341-2401

Pannonhalma

Pannonhalmi Bornap

10. 08., szombat, 14.00

Pannonhalma, Fő tér

Program:

15.30 A pannonhalmi Szent Márton Borrend felvonulása.

15.45 Polgármesteri köszöntő.

16.00 Kukuri Crew ‒ Dalok a Vaskakas Bábszínházból.

17.00 Pannonhalmi Gyermek Néptánc Együttes

17.45 Szilárd Piano Project

19.00 Romengo

21.00 Balkan Fanatik

22.30 DJ Király

14 órától ingyenes ládavasút a gyermekeknek! Az esemény ingyenes.

Sopron

TOP LESZ ‒ Kormos Anett Stand-up comedy

10. 07., péntek, 19.00

Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központ

Kormos Anett hosszú hallgatás után új, önálló estjében mesél mindarról, ami az elmúlt időszakban történt vele. Szó lesz házasságról, válásról, gyerekről, kamasz gyerekről, világvégéről, és mindenről, ami miatt sírni kéne, de csak röhögve lehet túlélni. Az est célja, hogy a néző hazafelé tartva úgy érezze: az ő élete… végül is egészen tűrhető. Az előadást 18 éven felülieknek ajánljuk!

További rendezvények

Idősek napja Fertőszentmiklóson - bővebb részletek itt

Előadás a kapuvári könyvtárban - bővebb részletek itt

Halászléfőző verseny Bősárkányban - bővebb részletek itt

Tökfesztivál Fertőszéplakon - bővebb részletek itt

Piknik Dunaszegen - bővebb részletek itt