Kis ház előtt fogad minket idősebb Peidl István Bakonypéterden. Szívélyesen tessékel befelé az udvarról a csöppnyi előtérbe, ahonnét két kis szoba nyílik. Az egyikben éppen alszik 17 éves fia, az ifjabbik István. Hagyjuk, hadd pihenjen, ráfér a nyugalom. Tavasszal ugyanis nagy baj tört rá: akkor derült ki, hogy daganatos betegséggel küzd. Édesapja egyedül neveli, az anya évek óta nem vesz részt a család életében. A kis ház most ragyog, de nem volt ez mindig így. Korábban nagyon rossz állapotba került, még fürdőszoba sem volt benne. De miután a három kutyát végre a küszöbön kívül tudjuk, hallgassuk meg az édesapát.

Peidl István a gyönyörűvé varázsolt házban. Fotó: Rákóczy Ádám



Egy nap alatt félmillió

– Amikor kiderült a fiam betegsége, a testvérem, Mónika a világhálón segítséget kért. Én nem is tudtam róla. A hírre megmozdult a falu: a település kisboltjában elhelyeztek egy adománygyűjtő dobozt, amelybe bárki bedobhatott adománynak szánt pénzt, és egy számlaszámot is közzétettek. Rengetegen utaltak, volt, aki névvel, más név nélkül, még külföldről is. Egy nap alatt félmillió volt a számlán, végül egymillió fölött jött össze. De ez nem minden. Egyik nap, amikor jöttem haza, már jó szándékú munkások álltak a ház előtt: víz- és villanyszerelők, festők. Amikor befejezték a napi munkájukat, átjöttek dolgozni, ingyen és bérmentve, legalább tizenöten. Kizárólag az anyagköltséget kellett fizetni.

Bál a fiúért

Az apa szavai szerint a fél Dunántúl segített: barátok és ismeretlenek glettelték, festették a falat, fürdőszobát alakítottak ki a házban 3,5 hónap alatt. Munkahelye, a Győrlakk is támogatta őket, megcsinálták a kollégái helyette a munkát, arról is biztosították, hogy az állása megmarad, annak ellenére, hogy sokszor kiesik a munkából. A gyermeket Budapesten kezelték, az édesapának sokszor kellett a fővárosba utaznia, ott maradnia mellette. Segített a falu önkormányzata is, víz- és szennyvízhálózat bevezetésével. Most a Bakonypéterdért Alapítvány 150 ezer forintot gyűjtött tüzelőre, 50 ezret ruhára, mesélte az édesapa.

A fiú a győri Lukács-iskola tanulója, gépjárműfényezőnek tanul, az intézmény szintén támogatta őket pénzzel. A srác a Tarjánpuszta SE-ben focizik, Tarjánban jótékonysági bált rendeztek, a bevételt egy az egyben odaadták nekik, 855 ezer forintot. A szomszédos Románd százezerrel támogatta a családot.

A Kisalföld is segít

Búcsúzáskor a kertkapunál az apa még köszönetét fejezi ki a sok jó embernek, akik támogatták ebben a nehéz helyzetben. Elmondja, hogy fia jelenleg jól van, nemsokára, 17-én újabb műtétje lesz, mert sajnos a betegséget egyelőre nem sikerült megállítani. Mi még azt tehetjük hozzá, hogy lapunk olvasóink jóvoltából, a Jóakarat hídján keresztül 200 ezer forinttal támogatja a nehéz helyzetbe került apát és fiát.