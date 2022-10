Szany határában számos szakrális emlék és épület található. A leghíresebb a Szent Anna-­kápolna, amely országosan ismert búcsújáró hely. Létezik ezenkívül még a Szent Lénárd- és a Szent Ilona-kápolna, illetve a Szent Vendel-kápolna is. A napokban ez utóbbinak tartották búcsúját.

Szent Vendel hajléka a falu déli kivezető útja mentén található, az úgynevezett Irtásmajorban. A szanyiak mélyen vallásos életet éltek, és szerették „biztonságban tudni” vagyonukat, javaikat, állatállományukat is. Ezek voltak megélhetésük alapjai, és emiatt kérték Szent Vendel közbenjárását, illetve építettek 1747-ben kápolnát a tiszteletére. Szany legrégebbi egyházi épülete barokk stílusú, az Országos Műemlékvédelmi Hivatal által is nyilvántartott műemlék. A helyiek állattenyésztéssel, állatgondozással és mezőgazdasággal foglalkoztak, fontosnak tartották, hogy Szent Vendelnek is állítsanak kápolnát, hogy imáikat meghallgassa a Jóisten.

A hétvégén Henczel Szabolcs plébános mondott búcsúi misét a kápolnánál. És ha már búcsú, nem maradhatott el a közös lakoma sem. A helyi Dózsa Vadásztársaság gondoskodott ételről és italról, a süteményeket a szanyi asszonyok sütötték.