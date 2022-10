A történelem során – az elmúlt évszázadot, különösen az utóbbi pár évtizedet leszámítva – az emlőrák gyakorlatilag gyógyíthatatlan betegségnek számított. Már több mint 4000 éve leírták, nők ezreinek, köztük számos hírességnek az életét vette el vagy keserítette meg a kór az idők során. Áldozatául esett Ausztriai Anna francia királyné, a XVII. század egyik legbefolyásosabb asszonya. A történem egyik legfélelmetesebb diktátora, Adolf Hitler is annyira rettegte az anyjának életét kioltó kórt, hogy a zsidó kezelőorvosnak szabad kiutat biztosított a genocídium (népirtás) közepette. Később a kezdetben gyógyíthatatlan betegségből sebészeti kórkép lett. Majd megjelentek a szisztémás kezelési módok. A szűréseken mégis alig a meghívottak egyharmada vesz részt.

– A legtöbben azért nem jönnek, mert zavarba ejtőnek, kellemetlennek találják a vizsgálatot, vagy félnek az eredménytől – mondta el dr. Drozgyik András, aki már több eseményt és 2019-ben egy a Kisalfölddel közös kampányt is szervezett, hogy felhívja a figyelmet a szűrések fontosságára.

– Természetes, ha egy vizsgálat után az eredmény megérkezéséig valaki izgul, de félnie igazából annak van oka, aki egyáltalán nem jár szűrésre.

A folyamatos önellenőrzés rendkívül fontos és könnyedén beépíthető az esti fürdőszobai rutinba.

– A változást mindenki magán veszi észre a legkönnyebben. Már kamaszkorban érdemes megtanítani a lányoknak az önvizsgálatot. A tapintható csomók a legtöbb esetben nem rosszindulatú elváltozások, de ezt biztosan csak képalkotó vizsgálatokkal vagy szükség esetén szövettani mintavétellel lehet megtudni. A vizsgálat azonban nem fájdalmasabb, mint egy tűszúrás. Dr. Drozgyik András kiemelte, hogy az önvizsgálat nem helyettesíti a rendszeres mammográfiás szűréseket.

Október a mellrákszűrés hónapja. Megyénkben a győri Affideában végzik a legtöbb szűrést. Felvételünkön dr. Luxné Nagy Erzsébet, dr. Kiss Adrienne, dr. Steinbach Márta, György Lívia, Stróber Éva, Boros Eszter és dr. Dankházi Levente, a diagnosztikai centrum munkatársai. Fotó: Csapó Balázs





– Tapintás útján csak a nagyobb elváltozásokat lehet észrevenni, a mammográfiás szűrés azonban az olyan aprókat is kimutathatja, amiket a kezünkkel nem érzünk. Sok minden függ a rákos megbetegedés fajtájától is, de a valódi kulcstényező az idő. Ha korán észrevesszük a rosszindulatú daganatot, akkor emlőmegtartó műtéttel és kevésbé megterhelő gyógyszeres kezeléssel is elérhető a gyógyulás. Az emlőrák gyógyítása hatékonyságát tekintve az onkológia sikertörténete.

A napi, de legalábbis a havi önellenőrzés mindenkinek ajánlott. A mammográfiás szűrés 45 és 60 éves kor között minimum kétévente szükséges, de természetesen lehet több alkalmat vagy kiegészítő vizsgálatokat is kérni. Akiknek a családjában már előfordultak ilyen megbetegedések vagy a havi ciklusuk alatt gyakran észlelnek csomókat a mellükben, érdemes konzultálniuk egy mammológus radiológussal. Esetükben már fiatalabb korban gyakoribb szűrés is indokolt lehet.