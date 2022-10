A teraszon öt személyes jacuzzi található, ami skandináv szigetelésű, homok és vegyszer szűrőkkel felszerelt. A 202 nm telek füvesített, aminek kitűnő elhelyezkedéséből adódóan a természet közelségében lehet pihenni, az ingatlantól néhány méterre található vízben fürödni, csónakázni. Nemcsak a település, hanem az ingatlan is alkalmas télen és nyáron is életvitelszerű lakhatásra. A településen minden fontos intézmény megtalálható: iskola, óvoda, posta, üzletek. Nemcsak a Lipóti pékség híres országos szinten, hanem termál és élményfürdője is, ami egész évben várja a kikapcsolódásra vágyókat. A Szigetközben levő település elhelyezkedéséből adódóan Mosonmagyaróvár 17 km, Győr 28 km, Ausztria kb. 25 km távolságban van. [...]"

