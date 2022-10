A mostani szakmai út Varasdon, a MIV Hawle Öntödében kezdődött. A német tulajdonú cégnek több országban van telephelye, ezek közül az egyik a varasdi. Szerelvények gyártásával, fejlesztésével és forgalmazásával foglalkoznak. A MIV specialitása a nagy méretű szerelvények gyártása vízvezetékrendszerekhez, valamint vízelvezető, energia- és feldolgozóipari rendszerekhez. Az üzemlátogatás azért is különleges volt, mert a résztvevők a gyár két telephelyén végigkövethették a technológiai folyamatot az alapanyag előkészítésétől a végtermékig. Különösen izgalmas volt látni a vasöntödében, hogy milyen lépésekben lesz az olvadt fémből szerelvény, amit aztán a feldolgozóüzemben megmunkálnak és a vízipar speciális követelményének megfelelő, tartós korrózióálló bevonattal látnak el.

Könnyedebb része is volt a szakmai útnak. A társaság a második napon ellátogatott a Plitvicei-tavakhoz, ahol idegenvezetőjüktől, Cséry Katalintól sok érdekességet hallhattak a gyönyörű nemzeti parkról. Akik korábban már jártak itt, most meglepődve tapasztalták, hogy a vízesések hozama kisebb a korábbinál és a tavak szintje is csökkent, a látvány azonban így is lenyűgöző volt.