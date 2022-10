Magának keres kihívásokat a versenyekkel. Volt olyan év, amikor huszonöt versenyen indult, hogy minél több helyen lássák és a lehető legtöbb tapasztalatot gyűjtse. Horváth Jonatán első helyezett lett a Monin Cup országos versenyén Budapesten, a Westend tetőteraszán. A győzelemnek hála 50 nemzet bartenderei között fogja hazánkat képviselni decemberben Franciaországban.

A fiatal győri bartendernek egy koktél nem csupán ital, hanem egy összetett, minden érzékszervre ható élmény edukációval, párbeszéddel. Iható művészetet készít a vendég igényeire szabva, és erre készíti fel a kollégáit is.

Joni öt és fél éve dolgozik a Szomszédban, tavasz óta pedig a Higgi Tiki bár irányításáért felel üzletvezetőként. – Előbb baristatanfolyamot végeztem, de nagyon vonzott az alkohol és a látvány, ahogyan dobálták az üvegeket és a shakert.

A látványos mozdulatok begyakorlásához viszont nincs türelme, ezért inkább elkezdte a lexikális tudását erősíteni, hét éve végezte el a bartendertanfolyamot. Azt mondja, sokan hiszik el magukról a képzés után, hogy profik, pedig sokkal jobb kapunyitásként felfogni, ahonnan el lehet indulni és workshopokkal, előadásokkal, könyvekkel és tapasztalatgyűjtéssel fejlődni.

Komplex élménycsomag rázva, nem keverve

Szereti elmagyarázni az embereknek, hogy abban, amit isznak, milyen ízjegyeket, milyen előízt és lecsengést fognak érezni. – 29 saját ital van az itallapunkon, amiket többnyire én állítottam össze. Próbálok egy kellemes 50–50%-ot összerakni az ital minősége és a látványosság között. Szárazjéggel szolgáljuk fel az italokat, vagy van, ami lángol, így van egy pluszeffekt, és maga a bár is szemet és agyat megdolgoztató környezet. A vendéglátás szerintem az, amikor minden egyben van. Jó a zene, a látvány, az íz, a párbeszéd – így jó az élmény. A visszajelzések is pozitívak.

Magának keres kihívásokat a versenyekkel. – Volt olyan év, amikor huszonöt versenyen is elindultam, hogy minél több helyen lássanak és tapasztalatokat gyűjtsek. Mióta lehetőséget kaptam a Tiki üzleti vezetésére, kevesebbet tudok versenyezni.

Fotó: Huszár Gábor



Vásznon és pohárban mutatott színeket

Online előválogatóval és akár több fordulóval szoktak italcégek versenyeket hirdetni. A 150 országban értékesítő és több mint százéves múltra visszatekintő Monin cég versenyére már többször szeretett volna, de nem volt lehetősége nevezni Jonatánnak. A szabályzat szerint Monin-terméket is kell használni és dominálnia kell az ízének az italban. – Háromféle alkohol mellett a Monin bodzalikőr ízét használtam és egy premixet, amelyben összefőztem gyümölcsízeket fűszerekkel. Az édességét citromsavval szabályoztam vissza, emiatt rétegekben kapjuk az ízeket. Előbb édes, aztán száraz, fanyar ízt kapunk, amely kellemesen megcsíp a végén.

Az íz mellett a nyerő koncepciót az absztrakt francia festészet adta. Minden alapanyaga felhasználásánál egy festékpöttyöt tett arra a vászonra, melyre a pohár került. Amikor az ember megkapta az italát, addigra egy kép is összeállt, ami örök emlék, otthon a falra kerülhet. Olyan látványos dolgot akart összerakni, amit az emberek nem sűrűn látnak. Az italkészítéssel és a festéssel szimultán végigvezette szóban a zsűrit abban, mikor mit fognak érezni, milyen ízek dominálnak.

Ugyanezt a koncepciót szeretné tökéletesíteni a francia világversenyig, és beszédtanár segítségét is igénybe veszi, hogy angolul is olyan választékosan tudja kifejezni magát, mint magyarul. – A zsűri olyan emberekből áll, akiknek olvasom az írásait. Érdekes lesz azoknak az embereknek prezentálni, akiknek a videóit keresem. Nagyon kézremegős vagyok, de mostanában egész jól tudtam kontrollálni.

Italtérképre szeretné tenni Győrt

Fájó pont számára a Budapest-központúság. – Azért szeretnék dolgozni ebben a szakmában, hogy ne legyen különbség a főváros és a vidék között. Tudom, hogy sokkal jobb technológiával és nagyobb palettával dolgoznak, és egyelőre nem is lehet összemérni a Tikit egy budapesti bárral, mert még nem tartunk ott. De az IBA tavalyi versenyét is egy vidéki srác nyerte, én most a Monint, és hátha ezek trendet mutatnak. A Best mixer- iskolában képzünk, én is tanítok haladókat. Jutott már el a mi kezünk alól Budapest legjobb bárjaiba is bartender. Ha valaki szeretne itt, a Higgi Tikiben dolgozni, akkor versenyeznie is kell, fejlődni, segítjük a felkészülésben. Személyzeti tréningeket is csinálunk, hogy mindenki szépen, szofisztikáltan tudja kifejezni magát és a jó élmény miatt jöjjenek vissza a vendégek újra és újra.

Jonatán ötéves ciklusokban tűzi ki a célokat, de távlati terve, hogy pszichológiából is képezze magát, a képzésen részt vevőknek is épp személyiségtesztet vitt a beszélgetésünk után. – Azt tanítom a srácoknak, hogy egy-két kérdésből meg tudják álmodni azt az italt, ami abban a pillanatban visszaadja a vendég személyiségét. Így egyéni koktélok is születnek.