A téli hónapok egyre csak közelednek, ráadásul itt van az óraátállítás, aminek mindig van egy nagyon biztos jele: a nappali világosság egyre hamarabb ér véget, a lámpa kapcsolója után egyre korábban nyúlunk. A lámpafénynél töltött idő ilyenkor meghosszabbodik, ami a villanyszámlánkon is nyomot hagy. Mit tehetünk, hogy ne terhelje meg jelentős mértékben ez az időszak a pénztárcánkat?

Közhely, mégsem lehet elégszer mondani: ne hagyd égve a lámpát!

Hányszor hallottuk már életünk során és hányszor mondtuk már mi magunk is családtagjainknak, hogy kapcsolja le maga után a villanyt. Pedig a világításon való spórolás bizony itt kezdődik: csak azokban a helyiségekben égjen a villany, ahol éppen tartózkodunk, mindenhol máshol kapcsoljuk le.

Nem mindegy az izzó

Az energiatakarékos izzók választása nagyszerű befektetés, hiszen míg fogyasztásuk jelentősen alacsonyabb, addig élettartamuk jóval hosszabb a hagyományos izzókhoz képest. Ezt az egyszeri cserét hosszútávon mindenképp megköszöni nekünk a pénztárcánk, így már ez is egy fontos lépés, hogy lecseréljük az összes izzót, akár egyszerre, akár lépésről lépésre.

Nagy Magdolna, intelligens épület szakértő korábban saját maga is küzdött azzal a kihívással, hogy nagyon gyakran égve felejtette a világítást, de közben ez nagyon zavarta is. Ez indította abba az irányba, hogy egyre többet foglalkozzon az „okosítással”, így a Hello Future csapatával ma ebben próbálnak otthonoknak és intézményeknek egyaránt segíteni.

Nemcsak kényelmes, de a takarékoskodásban is nagy segítség: okosvilágítás

„Ha az okosvilágítás fogalmát halljuk, először talán az jut róla eszünkbe, hogy mennyivel kényelmesebbé teszi a mindennapjainkat, hogy egy kezünkből tudjuk kapcsolgatni a ház minden lámpáját. Pedig az okosvilágítás ennél jóval többről szól” – mondja Nagy Magdolna. –„A fényerőszabályozáson vagy a színhőmérséklet beállításán túl rendkívül hasznos funkciója, hogy beállíthatjuk rajta, hogy a lámpa automatikusan kapcsolódjon le, ha senki sem tartózkodik egy adott helyiségben Ha pedig távol vagyunk otthonról, de véletlenül égve hagytunk valahol egy lámpát, a mobiltelefon segítségével az okosvilágítás rendszerén keresztül egyszerűen lekapcsolhatjuk. Az okosizzók ráadásul jóval energiatakarékosabbak, mint hagyományos társaik, így már ezek használatával is spórolni tudunk.”

Az idei rezsi-árváltozás talán még több embert ébreszt rá arra, hogy itt az idő takarékosabban, gazdaságosabban, egyben fenntarthatóbb módon gondoskodni otthonunk fény-ellátásáról is.