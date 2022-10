A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a zöldség- és gyümölcsfogyasztást népserűsítő kampánya, az Európai Friss Csapat csütörtökön meglátogatta a 2.b osztályt és átadta a nyereményeket.

Németh Gergely, a NAK Győr-Moson-Sopron megyei elnöke 100 kilogramm zöldséget és gyümölcsöt adott át Szabó Krisztiánnak, valamint foglalkoztatófüzeteket a gyerekeknek, akik további ajándékokat is kaptak Fruttitól és Veggitől.

Élmények és tapasztalatok

„Szabó Krisztián és osztálya kitűnő példa arra, hogy elkötelezett pedagógusok irányításával a gyerekek a mai pörgős, digitális világban is bevonhatók a zöldségek, gyümölcsök termesztésébe és feldolgozásába, az ezekhez kapcsolódó feladatokba. És ne felejtkezzünk el a fogyasztásról sem, ami így – élményekhez, megélt tapasztalatokhoz kötve – könnyebben és hatékonyabban építhető be a mindennapjaikba. A #ZöldségGyümölcsHős cím tulajdonképpen ennek a munkának az elismerése.” – fogalmazott a NAK megyei elnöke.

Példaértékű

Hozzátette: tekintve, hogy nemcsak az Egészségügyi Világszervezet átlagos napi minimum értékétől, hanem az éves uniós átlagtól is jócskán el vagyunk maradva, az olyan programokra, mint az Európai Friss Csapat és az olyan kezdeményezésekre, mint a #ZöldségGyümölcsHős kifejezetten szükség van. Különösen igaz ez a 6-18 éves korosztályra és a gyermeket nevelő családokra, ezért is példaértékű Krisztián tevékenysége, hiszen amit és ahogy tanít a gyerekeknek, azt ők hazaviszik és otthon is hasznosítani tudják.

„Az egészséges életmód, így a zöldség-gyümölcs fogyasztás fontosságát már korán át kell adni a gyerekeknek, ezért is tartom fontosnak, hogy az iskolában is foglalkozzunk a témával. Azt tapasztalom, ha a gyerekek végig követhetik a termesztés folyamatát, a feldolgozás fortélyait, akkor szívesebben fogyasztják el őket, kevésbé lesznek válogatósak.” – fogalmaz Szabó Krisztián, az Álomerdő – Álommenza program megálmodója. Hozzáteszi, hosszú távon olyan élményalapú tudást kaphatnak a foglalkozásokon a gyerekek, amelyet egész életük során hasznosítani tudnak.