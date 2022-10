A telefontok az egyik leghasznosabb kiegészítő, ami egyetlen mobiltulajdonos kelléktárából sem hiányozhat. És hogy miért? Azért, mert a jó mobiltelefon tok praktikus és mutatós kiegészítő is egyben. Megvédi a készüléket a sérülésektől és segít abban, hogy megjelenését saját stílusunkhoz alakítsuk.

Most megmutatjuk azt, milyen előnyökkel járnak az igazán jó minőségű telefontokok, és azt, hogy ha fontos számodra a mobilod, miért nem érdemes spórolnod a tok árán!

Viszlát, hétköznapi amortizáció: így segít egy jó telefontok megőrizni készüléked értékét

A telefontok legfőbb funkciója nem más, minthogy megvédje a mobilodat a hétköznapi használatból adódó amortizációtól. Bármennyire is vigyázol ugyanis egy készülékre, sajnos elkerülhetetlen, hogy lassan, de biztosan ne veszítsen eredeti fényéből. Ehhez pedig leejteni vagy megütni sem kell. A hátlap már akkor is kopik, ha a telefont naponta a zsebedben hordod, a képernyő pedig bármikor könnyen összekarcolódhat.

Ez különösen nagy probléma lehet abban az esetben, ha a használt készülékedtől szeretnél megválni azelőtt, hogy új mobilt vennél. Az apró karcolások és minimális ütések nem tűnnek nagy dolognak, azonban sokat levonhatnak egy használt készülék értékéből. Olyannyira, hogy akár tízezreket is bukhatsz az üzleten. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a készülékedet minden lehetséges módon megóvd a mindennapi használatból fakadó amortizációtól.

Egy jó minőségű hátlap tok egy üvegfóliával kombinálva tökéletes megoldást jelent, de választhatsz kinyitható, könyvszerű vagy épp bújtatós, zsákszerű telefontokot is. Utóbbiak a készülék egészét beborítják, így már önmagukban is elég védelmet nyújthatnak a mobilkészüléked számára. Persze ha maximalista vagy és nem bízol semmit a véletlenre, akkor sosem árthat egy jó minőségű, erős üvegfólia sem.

Törések, repedések: a telefontok a nagyobb sérülések ellen is véd

Balesetek sajnos bármikor előfordulhatnak. Még azokkal is, akik nagyon vigyáznak az értékeidre. Könnyen meglehet például, hogy telefonodat túl gyorsan rántod ki a zsebedből vagy a táskádból, és az a padlón landol vagy épp asztal sarkához ütődik. Ilyenkor rosszabb esetben akár már búcsút is mondhatsz a kijelzőnek, de sokszor a hátlap repedésével is számolnod kell. Abban az esetben persze, ha nem használsz jó minőségű telefontokot, ami a nagyobb ütésektől is képes megóvni a készülékedet.

Ebben az esetben rendkívül fontos az anyaghasználat. Míg ugyanis az egyszerű szilikonból készült tokok csak a hétköznapi amortizációtól óvják meg a készülékedet, addig a strapabíróbb megoldásoknak egy több méteres zuhanás sem jelent gondot. Egy igazán jó minőségű telefontok képes megvédeni a mobilodat akár extrém helyzetekben is.

Egy robosztus kialakítású műanyag tok ellenáll a nagyobb ütéseknek, míg egy kritikus pontokon megerősített bumper tok akár a betonra történő esést is képes úgy tompítani, hogy a mobilodnak kutya baja se essen. De hasonlóan jó választást jelenthetnek a bőrből készült modellek is, hiszen ezek általában nemcsak mutatósak, de rendkívül masszívak és időtállóak is egyben.

Trendi, stílusos, egyedi: így teszi egy jó tok igazán különlegessé a készülékedet

A fentebb felsorolt okok már jó képet festenek arról, hogy miért nem szabad spórolni egy telefontok árán, és miért lehet érdemes 1-2000 forinttal többet rászánni egy készülék védelmére. Sokak számára azonban nemcsak a praktikus szempontok fontosak. A telefontok legfőbb funkciója ugyanis a védelem, ez azonban nem azt jelenti, hogy a megjelenés ne lenne legalább ennyire fontos.

Egy jól megválasztott mobil tok ugyanis segít abban, hogy készülékedet ízlésednek és stílusodnak, vagy épp az aktuális trendeknek megfelelően alakíthasd. Nem véletlen tehát, hogy színben és mintában is milliónyi eltérő tokot találhatunk a piacon.

Azoknak, akik az egyszerűbb, letisztultabb megjelenés hívei, tökéletes megoldást jelentenek az egyszínű hátlap tokok, melyek ma már a szivárvány minden színében elérhetőek. Egy egyszerű fekete vagy fehér tok tökéletesen illeszkedik a határozott, erőteljes személyiséghez, és minden hétköznapi szituációban megállja a helyét. Míg az élénkebb, rikító színű mobiltelefon tokok tökéletesen alkalmasak arra, hogy kifejezd a saját egyéniségedet és némi vidámságot, életkedvet csempéssz még a legszürkébb hétköznapba is.

Azok számára, akik a legelegánsabb megoldást keresik, a bőrből (vagy műbőrből) készült telefontokok jelentik a legjobb megoldást, amelyek egy üzleti tárgyaláson vagy egyéb, fontos eseményen is megállják a helyüket. Míg azok, akik valami igazán különlegesre és egyedire vágynak, a különböző mintás, vagy egyéb módon díszített (például csillogó flitteres) tokok közül is válogathatnak.

A kínálat gyakorlatilag végtelen, és csak fantáziád szabhat határt annak, hogy milyen mobiltokot választasz készülékedre. Ha ugyanis a boltokban nem találsz számodra ideális darabot, sok helyen akár saját fotóval vagy grafikával ellátott, egyedi tokot is készíttethetsz.